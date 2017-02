Støtte til ti i Sogn og Fjordane

Det er det høgaste talet nokon sinne. Det no klart kor mange studentbustader dei ulike studentsamskipnadane får tilskot til å bygge.

–Tilgang på rimelige og tilgjengelege studentbustader er ein viktig føresetnad for at alle skal ha lik moglegheit til å ta høgare utdanning. Å bu godt og trygt under studietida har også betyding for studentens trivsel og evne til å gjennomføre. Det er behov for fleire studentbustader, så eg er glad for at vi kan gje tilskot til så mange nye studenthyblar, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringa og samarbeidspartia gir i år tilsegn om tilskot til alle studentsamskipnader som har søkt om bustadtilskot.

–Saman med Venstre og Kristelig folkeparti, toppar vi vår rekordstore satsing på studentbustader med å gje lovnad om tilskot til 2500 nye studenthyblar i 2017- budsjettet, sier Røe Isaksen.

Fordeling av midler til studenthyblar per studentsamskipnad og campus: