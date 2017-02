God nasjonal vekst

Resultatet før skatt er 137 mill. kr høgare enn for same periode i fjor. Resultatauken skuldast høgare rentenetto, vekst i andre driftsinntekter og reduksjon i driftskostnadene. Kostnadane er redusert med 18 millionar pga. overgang frå ytelsespensjon til innskotsordning.

Adm. direktør Trond Teigene er fornøgd med resultatet og meiner tala viser at banken jobbar offensivt og målretta både i og utanfor fylket.

Størst andel av kundar utanfor fylket

– Vi vinn kampen om kundane i marknaden og har i 2016 ein vekst på 8,9% i privatmarknaden. Banken har ein strategi på å vekse utanfor fylket, primært på dei kundane som har ein relasjon til Sogn og Fjordane, og det klarer vi å følgje opp. Vi er ein regional bank, men vi er også ein nasjonal bank, seier Teigene.

43 prosent av kundeporteføljen til Sparebanken er i dag utanfor fylket. I ei undersøking gjennomført av Finansavisen i 2015 blant dei 15 største regionbankane, kom Sparebanken Sogn og Fjordane ut som den sparebanken med størst andel av kundeporteføljen sin utanfor definert marknadsområde.

– Vi følgjer kundane når dei flyttar andre stader for å studere eller jobbe. Vi ser også at vi får fleire andre og tredje generasjons utflyttarar som kundar, og det er kjekt å sjå at relasjonen med banken blir vidareført, seier Teigene.

Skaper aktivitet i næringslivet

Også på bedriftsmarknaden har Sparebanken Sogn og Fjordane opplevd vekst det siste året, der BM-utlåna har auka med 3,7 % og nye lån til næringslivet ligg på omlag 1,5 milliardar kroner.

– Næringslivskundane er viktige for oss, og vi er med og bidreg til arbeidsplassar og verdiskaping. Dei fleste av desse prosjekta føregår her i fylket, men nokre av dei er også utanfor fylket, seier Teigene.

Totalresultatet for 2016 er på 340 millionar og gir ei eigenkapitalavkasting på 9,5%. Dette er litt lågare enn fjor. Det skuldast høgare nedskriving på utlån. Samtidig er netto renteinntekter og andre driftsinntekter auka, driftskostnadene redusert og resultat frå finansielle instrument høgre enn i fjor. Det er også realisert to eigedomar med gevinst i 2016.

Veksten banken opplever på privat- og bedriftsmarknaden stiller krav til kapital og banken har arbeidd med ulike tiltak for å nå eit mål om 14,5 % rein kjernekapitaldekning. Det vart mellom anna gjennomført ein retta emisjon mot eksisterande eigarar og tilsette i desember 2016. Rein kjernekapital pr. 31.12.16 er på 14,78 %.