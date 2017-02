TIP – Teknisk og industriell produksjon

På Vg1 har elevane tre programfag. I programfaget produksjon lærer elevane mellom anna arbeid med maskiner, materialar og produksjonsutstyr. Under tekniske tenester høyrer bruk av verktøy, utstyr og måleinstrument. Kommunikasjon og samarbeid høyrer og med i her. Programfaget dokumentasjon og kvalitet omfattar bruk av teikningar, skjema, standardar og digitale verktøy. Kvalitetssikring er og eit sentralt tema. Andre året kan elevane velje mellom Vg2 Industriteknologi og Industriell møbelproduksjon. Sistnemnde er eit landsdekkjande tilbod der elevar frå heile landet kan søkje, men dagens 11 elevar er frå fylket. Gjennom Trearbeidsringen er det eit nært samarbeid med eit livskraftig næringsliv.

Etter Vg2 kan elevane ta påbygging til generell studiekompetanse, og studere ved høgskular eller universitet. Dei fleste vel å gå ut i lære med sikte på fagbrev etter to år i bedrift. Til utdanning innan TIP krevst det at ein er praktisk anlagt og har godt handlag. Vidare er det krav til nøyaktigheit og sjølvstende, og du må vere interessert i ny teknologi. Eit moderne samfunn er heilt utenkjeleg utan mekaniske fag. Eit utdanningsløp på TIP opnar porten til gode jobbar, og du kan gå vidare og ta 60 ulike fagbrev. Det kan vere arbeid innan køyretøyfaga, industrifaga, oljebransjen, kjemiprosess, automatisering, anleggsteknikk, sjåføryrket eller maritime fag.

Eid vgs. har ei moderne verkstadavdeling med moderne teknisk utstyr. Ein synleg stolt utdanningsleiar Ove Lillestøl viser rundt i verkstadane med ein toppmoderne maskinpark. – Vi er i norgestoppen innan TIP, meiner han. -Skulen har kontinuerleg kontakt med bedriftene i distriktet, og elevane våre lærer ganske enkelt det bedriftene spør etter, seier han vidare. Han opplyser at skulen sitt ambisiøse mål er at nesten all produksjon skal skje i automatiserte maskiner. – Vi er verkeleg på god veg, avsluttar ein oppglødd Lillestøl.

Skulen samarbeider med bedrifter innan fagområdet både lokalt og regionalt. Nordfjord har eit oppegåande næringsliv som har heile verda som marknad for produkta sine. Bedriftsbesøk og yrkespraksis er ein viktig del av opplæringa. Entreprenørskap og arbeid med ungdomsbedrifter er dessutan eit prioritert satsingsområde. Etter Vg2 industriteknologi ved Eid vgs., kan ein i Nordfjord blant anna ta lærefaga industrimekanikarfaget, CNC maskineringsfaget, produksjonsteknikkfaget, sveisefaget og det aller nyaste polynerkomposittfaget, som produserer komposittar (blandingsmaterialar) til mellom anna båtar, bildelar, strukturar til fly og romfart. På industriell møbelproduksjon har dei skaffa seg ein splitter ny CNC femaksa maskineringssenter til 1, 5 millionar. Det lagar alle slags produkt i alle slags materialar. Maskinen er identisk med dei industrien brukar.

Samarbeid med Operahuset er ein viktig del av opplæringa på alle yrkesfag ved Eid vgs. TIP-elevane er mellom anna med på å lage kulissar, byggje scene, sveise lampar og lage møblar og interiør til operaførestillingar og musikalar.