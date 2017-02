Sikringsarbeidet er fullført og vegen på Ytre Skårhaug er opna

Representantar frå Teknisk Drift og Plan- og Utvikling i Eid kommune var 30. januar, etter oppmoding frå entreprenør Salve Røyrhus i Per Røyrhus AS, på synfaring vedkomande sikringsarbeid ved den kommunale vegen like ved masseuttaket. Dei observerte at fanggrøft no er etablert slik beskrive i notat frå geolog, og Eid kommune vurderer at sikringsarbeidet mot kommunal veg er fullført som anbefalt.

Ved førre synfaring den 6. januar 2017 vart det konkludert med at det var manglar vedkomande fanggrøft mot skjeringskant, men elles utført som anbefalt frå geolog.