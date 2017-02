660.000 kroner til Eid

–Midlane skal nyttast til å lage ein heilskapleg plan for skuleområdet. I tillegg vert det løyvd 60.000 kroner til andre tiltak på kommunale vegar. Tiltak langs skuleveg og rundt skulane er høgt prioriterte, det meiner eg er veldig viktig, seier Sigurd Reksnes (Sp), som er gruppeleiar for Senterpartiet si fylkestingsgruppe og medlem hovudutval for samferdsle.