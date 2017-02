– Venstre er på lag med fylket

Det sa Sveinung Rotevatn då han summerte opp fire år på Stortinget under fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Venstre i helga. – Fylket vårt opplever no god tilvekst av både folk og arbeidsplassar. Venstre si rolle på Stortinget har vore viktig, sa stortingsrepresentanten frå Nordfjordeid.

Vippeposisjon

For fire år sidan vart det borgarleg fleirtal på Stortinget, og Venstre kom i ein viktig vippeposisjon. Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn brukte mykje tid under si innleiing til årsmøtet på å framheve sigrane Venstre har vunne i perioden.

–Utan Venstre ville Sogn og Fjordane fylke hatt 93 millionar kroner mindre i året å bruke på gode skular, gode vegar og eit godt kulturtilbod. Tapskompensasjonen vi har fått på plass i budsjettforhandlingar har vore utruleg viktig for heile fylket.

Breibandutbygging

Rotevatn framheva også den store satsinga på breibandutbygging, som no kjem Sogn og Fjordane til gode.

–Venstre har tatt kampen, og sikra at fylket vårt får 30-40 millionar kroner kvart år til å sikre breiband- og fiberutbygging, til glede for bedrifter og husstandar. God internettilgang er rett og slett grunnleggjande infrastruktur, sa Rotevatn.

I tillegg til desse sakene framheva Rotevatn støtte til oppussing av Sogn jord- og hagebruksskule, etableringa av landslinje i skiskyting ved Stryn vgs., betre vilkår for fornybarindustrien og grøne datasenter som viktige saker han har jobba for.

Ikkje heilsvart

Stortingsrepresentanten brukte også mykje tid på å gå i rette med kritikken frå raudgrøne opposisjonspolitikarar om at fylket har kome dårleg ut av det borgarlege samarbeidet.

–Det er mykje som går bra i dette fylket. Til dels svært bra. Folketalsutviklinga er positiv, arbeidsløysa er rekordlåg, og vi har fått nær 3000 nye arbeidsplassar sidan 2013. Sogn og Fjordane har den høgaste bustadprisveksten utanfor austlandsområdet, og investeringa i jordbruket er rekordhøge. Alt er ikkje perfekt, men det er neimen ikkje heilsvart heller, sa Rotevatn.

–Samstundes er det viktige distriktskampar som stør føre oss. Eg jobbar hardt denne våren for å sikre utflytting av statlege arbeidsplassar til fylket, slik regjeringa har lova Venstre, og eg håpar vi skal kome i mål med eit godt resultat.

Rotevatn kom også inn på viktige nasjonale saker for Venstre, og lanserte to viktige prosjekt for partiet i neste periode.

Tempo

–For det første må vi halde tempoet oppe i det grøne skiftet. Det skal løne seg for bedrifter å investere i grøn teknologi, og for familiar å ta grøne val. For det andre må vi ta eit krafttak for å sikre alle born ein god oppvekst. Denne perioden har vi sikra billegare barnehage til 50.000 born, men framover må vi sikre at fattige familiar kjem endå betre ut, slik at alle får like moglegheiter til å nå sine mål i livet. Vi tar mange val i livet, men ingen vel sin eigen oppvekst.

Optimist

Venstre hadde stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane mellom 2005-2009, og igjen frå 2013. Meiningsmålingane den siste tida har gått opp og ned, men Rotevatn er optimist med tanke på attval.

–Det er ein jobb som skal gjerast, men Venstre har vist i dei siste valkampane at vi klarer å løfte oss inn mot valdagen. Og på 6 av 10 målingar der Venstre er over 4 prosent nasjonalt, får vi også mandat i Sogn og Fjordane. Eg håpar å få ein ny periode på Stortinget, men då er eg sjølvsagt avhengig av at folk har tillit til meg. Og eg håpar eg har vist meg tilliten verdig dei fire siste åra, avslutta Rotevatn.