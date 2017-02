Rasjonaliseringa har sin pris

Det er litt ulike årsaker til at dei tre nyleg har hatt sin siste arbeidsdag i Fjordabladet. Dagleg leiar Magne Nesheim har vore tilsett i avisa sidan november 1979 og kan sjå tilbake på 37 år i ulike roller innan administrasjon og marknadsarbeid. Han har dei siste åra slite med helsa, og hadde sin siste arbeidsdag ved nyttår.

Det er også slik at leiinga i Fjordabladet nyleg har vedteke å gå over til einleiarmodell der dagleg leiar også skal vere redaktør. I tillegg har det det siste halvåret vore omfattande omleggingar i avisa i regi av majoritetseigar Sunnmørsposten/Polaris, med rasjonalisering og sentralisering av ei rekkje tenester, og det skal ikkje lenger vere typograf eller sekretærfunksjonar i avisa.

Styreleiar Lidvar Flydal takka dagleg leiar Magne Nesheim for godt samarbeid gjennom mange år, for innsikt i det meste som skjer i Fjordabladet som har kome godt med i styrearbeidet og for iherdig innsats i den daglege dont – ofte lagt utover det ein kan forvente.

Styreleiaren la vekt på at styret og leiing skuldar stor takk til alle tre for iherdig og samvittigheitsfullt arbeid i alle desse åra, til typograf Anne Tykhelle med årelangt arbeid innanfor både sideproduksjon og annonseproduksjon og – sal og Anne Britt Hjelle Skeistrand med alle oppgåver innanfor både rekneskap, abonnementsarbeid, annonsebestillingar og ekspedisjon og sentralbord.

– Det er alltid vemodig å takke av gode medarbeidarar, men eg har stor tru på at når dører blir latne att, vil nye dører opne seg. Det håper eg inderleg skal gjelde også for dokke, sa styreleiaren.

Flydal peika i talen sin på at forandringane er store og til dels dramatiske, og ein opplever at dei kjem veldig brått på.

Ein viktig del av bakteppet er nedgangen i annonseinntekter, som ikkje har vore så dramatisk for Fjordabladet som ein del andre mediehus, men gjennom fleire år har spriket mellom det som har vore muleg å skape av inntekter og kostnadene i Fjordabladet blitt større og større.

–Det har leiing, styret og eigarane blitt nøydde til å rette opp, også for å organisere Fjordabladet slik at vi kan stå rusta for framtida. Valet har vore å skjerme dei områda i Fjordabladet som vi skal leve av – god journalistikk til Fjordabladet sine lesarar – og salsarbeid i den lokale annonsemarknaden, poengterte styreleiar Lidvar Flydal.