SFE storinvesterer i ny kabel, dobbel EX, og utskifting av gamle stolpar på ei strekning på vel ein kilometer, fortel Fivelstad. Han trur at dei gamle stolpane har stått i 60 år, og er klart mogne for utskifting. Stolpane blir sett på plass av eit helikopter frå Ålesund, og så feste på fjell eller i jorda av karane frå SFE.

Robin Hoddevik er lærling i SFE, og stortrivast med det. Han har før gått elektro på Eid Vgs.