Delte oppfatningar om prosessen

Dette kjem fram i ei meiningsmåling utført av fjordabladet.no.

Fire av ti, 41 prosent, meiner den demokratiske prosessen i framkant av at politikaren i Eid og Selje vedtok å slå saman dei to kommunane frå 2020, har vore god. Ein av ti, 11 prosent, meiner prosessen har vore mindre god. Nær fem av ti, 47 prosent, meiner prosessen har vore udemokratiske.

Fjordabladet.no har no lagt ut eit nytt spørsmål. V i stiller no spørsmålet; Er det fornuftig for Vågsøy og Flora å slå seg saman til ein kommune?