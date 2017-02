Landbruket sett i fokus

–Vi er ikkje dei første til å invitere til politisk ordskifte på pub. Det har vore gjort både i Førde og Sogndal. Når det er sagt så er vi det første politiske partiet i Eid som inviterer til politisk debatt på denne måten. For oss handlar det om å gjere politikk tilgjengeleg for folk flest. Når folk ikkje finn vegen til offentlege møte, så må vi oppsøke folk der dei er, og prøve å få i stand ein god politiske samtale, seier Alfred Bjørlo, Venstre-ordførar i Eid, som legg til at gjester på den første politiske puben er leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, og Venstre sin eigen Stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane, Sveinung Rotevatn.

–Tema på torsdag er landbruk, og vi stiller spørsmålet; Kva må til for å gjere landbruket i Sogn og Fjordane til ei grøn vekstnæring?

Det grøne skiftet

–Alt tyder på at biologiske ressursar, plantar, dyr, jord og skog, får ein høgare verdi i «Det grøne skiftet» vi no er inne i. Samtidig vil klimaendringane som allereie er på gang endre landbruket. Heilt konkret betyr dette at det ligg eit enorm potensiale for vekst i landbruksnæringa, seier Bjørlo som ønskjer debatt om verdiskaping for landbruket i Sogn og Fjordane i åra framover. Kva næringar bør vi satse på? Kva ny forsking/kunnskap må til? Korleis kan politikarar og lokalsamfunn bidra for å få ny vekst i landbruket?

Nedbygginga har stoppa

–Det er enkelte som hevdar at grunnen er i ferd med å forsvinne under landbruket. Det er korrekt at ein del jordbruksareal har blitt bygd ned. Spesielt i perioden frå 2007 til 2012. Statistikk for Sogn og Fjordane viser at etter 2012 har jordbruksareal i drift so å seie vore uendra. Statistikken for Eid er lik den vi ser for fylket. Anna statistikk viser også at inntekta i landbruket har auka i den same perioden. Slik sett er det ikkje tvil om at landbruksnæringa er ei framtidsretta næring.

Todelt debatt

Eid Venstre inviterer til ein todelt debatt der det både handlar om kva kan landbruket i Sogn og Fjordane kan bidra med for å skape vekst og utvikling, og ikkje minst korleis skape vekst og nye arbeidsplassar i landbruket i åra framover? Ordskiftet kjem sjølvsagt også til å handle om kva rammevilkår framtidas bønder treng, og kva kan Stortinget gjere i vår for å sikre eit sterkt landbruk i Sogn og Fjordane?