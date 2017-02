Magnus Skeide Bakke frå Eid IL kom berre to sekund bak vinnaren Lauritz Sogn-Larssen frå Try idrettslag. Magnus skaut 3-1 bom og totalt blei han nummer to i konkurranse med 110 deltakarar i klassa gutar 14 år.

I same klassa kom Kasper Mundal frå Stårheim IL inn til ein 5. plass.