Fekk mange nye medlemmer på Kom deg ut dagen

Kom deg ut dagen blei søndag arrangert over heile landet med totalt 145 arrangement. På Eid var staden Plassen med aktivitetar som natursti, hesteskokasting, speidarknutar og kasting av livline, spikking og grilling på bål. Arrangør var Barnas Turlag Eid, som hadde med seg speidergruppa i Eid og Midtre Nordfjord hesteskoklubb.

–Helst skulle vi ønskje oss snø på denne årstid. Men når det ikkje er til stades i februar må vi finne på andre ting. Her på Plassen har vi satsa på aktivitetar som alle kan vere med på, og det er lett å komme hit, seier Ragna Flatla Haugland, som er leiar i Barnas Turlag Eid. Ho understreka at arrangementet er eit tilbod for å få endå fleire barn til å bruke naturen.

Fleire medlemmer

Arrangementet på Plassen på søndag blei ein suksess, og mange nye fjes dukka opp. Det gjorde til at Barnas Turlag Eid fekk opp under 20 nye medlemmer berre den dagen. Dei har satsa på å få fleire med i turlaget, og berre i fjor fekk dei mest dobla medlemstalet. No er dei rundt 100 medlemmer som er med på turar.

Turbotrim

Nytt i fjor var oppstart av Turbotrimmen. Det er eit tilbod for barn der dei kan gå på seks ulike fjellturar i sommarhalvåret, og tre turar om vinteren. På desse turane kan dei ha med seg eit eige klippekort som dei kan setje hol i ved dei ulike måla. Poenget er å gå på flest mulige fjellturarar og få mange klipp på kortet. Alle som er medlem av Barnas Turlag Eid vil få tilsendt eit slikt kort i posten. Andre kan sjølvsagt også få eit slikt kort og gå desse turane. Men då er dei ikkje med i konkurransen om å få premie.

Ni ulike turar

I år er målet for Turbotrimmen Ytre Furufjerding eller Strandasetra for dei eldste, Kjenndalshytta i Hjelmelandsdalen, Ljådalsvatnet i Kjølsdalen, Lundavarden på Stårheim, Sendaren ovanfor Lotsstøylen, og Skårhaugsetra eller Skårhaugsnakken for dei eldste.

Faste turar

Som før har Barnas Turlag Eid også i år lagt opp til faste turar i fellesskap. I år går desse turane til Asbjørnstova i Fladalen, Løkjaåsen rundt, sykkeltur frå Langeland mot Mogrenda og rundt Leivdalen, blomstertur, fottur med fisking til Navestøylen, «Kom deg ut dagen» i Sagaparken, Hanshjellen og Bjørnaskarsnakken og lommelyktur med premieutdeling på Plassen.

Trilletur

Nytt i fjor var også oppstart av trilleturar i regi av turlaget. Desse gjekk då til Bjørhovdesetra, Asbjørnstova i Fladalen, Sørsidevegen mot Taklo, Grøthaug ovanfor Bjørhovde, Fladalen mot Langevatnet og ein tur i Heggjadalen. Også i år blir det slike trilleturar som ein kan vere med på.

Kano ved Villevatnet

Barnas turlag eig også to kanoar som ligg ved Villevatnet, som er til bruk for medlemmer og andre. Dei har også kano liggande i eit naust ved Nordøyrane ved Eidsfjorden.