Eid mannskor med ramsalt revy

Det er mange år sidan Eid mannskor har gått på scena med eigen revy. Vi kan hugse i Aulaen på Fjordane folkehøgskule rett før NM i skiskyting på Tua i 2002.

No er dei klar for nye utfordringar, og denne gongen siktar dei mot havet og det maritime miljø. På plakaten er i alle fall eit vikingskip sentralt med i bildet. Og i omtalen kan ein lese at Eid er inne i ei brytningstid.

Stor aktivitet på Nordfjordeid er eit tema, og det blir sjølvskrivne tekstar frå aktuelle hendingar i nærmiljøet.

Datoen er sett til 31. mars, der både solistar og heile koret skal i aksjon på scena i Operahuset Nordfjord.