Dette skriv Hege Lothe, 3. kandidat for Sogn og Fjordane SV, og Gaute Losnegård, 2. kandidat for Sogn og Fjordane SV, og viser til at sist haust røysta fylkesting etter fylkesting i heile landet nei til samanslåing med andre fylkeskommunar. Trass i dette innstiller eit samrøystes fylkesutval på eit ja til samanslåing, dersom Stortinget tvingar gjennom om lag ti regionar og fleire oppgåver.

–Det er mange problem med dette vedtaket. Eit av dei er at det er eit høgt spel. Det er så utruleg lett for at vedtaket vert ståande. Dersom fylkestinget verkeleg ville setje makt bak vilkåra burde fylkestinget sagt nei no, skriv dei to SV-kandidatane som meiner det er fleire grunnar til å seie nei.

Nokre av dei viktigaste grunnane til å seie nei er:

1) Sogn og Fjordane treng Sogn og Fjordane. Det er viktig at fylket vårt vert styrt av oss her i fylket for å få gode rammevilkår og vekst i bygdene våre. Ein eventuell ny region vil føre til sentralisering vekk frå vårt fylke og det vil ikkje tene våre bygdesamfunn og kan gje oss som mindre makt over eiga framtid.

I dag arbeider heile fylkestinget for interessene til Sogn og Fjordane. For framtida for heile Noreg er det viktig at aktive lokalpolitikarar og fylkestingspolitikarar fortel dei nasjonale partia korleis den politiske kvardagen ser ut.

Våre fylkestingspolitikarar bør spele på lag med andre distriktsinteresser i andre deler av Noreg. Med ein Vestlandsregion som felles valkrins frå Sveio til Nordfjord, kan vi sitje att med svært få frå Sogn og Fjordane i regiontinget eller på Stortinget. Folketalet er trass alt vesentleg større i Hordaland og i Bergen.

2) I dag er nynorsken solid til stades i den fylkeskommunale drifta. Den nye intensjonsavtala slår fast at nynorsk er administrasjonsspråket. Det er bra. Det er likevel ikkje tvil om at det er ein fordel for oss nynorskbrukarar at Sogn og Fjordane held fram som eige fylke og at fylkeskommunen vår kan halde fram å vere den aktive krafta for nynorsk ved å sikre og krevje nynorsk til mellom andre vidaregåande skule-elevar, i dataprogramvare og andre tilbod der staten ofte berre tilbyr bokmålsopplegg, om ikkje nokon står på og krev nynorsk. Ein mister dette domenet når fleire av dei store vidaregåande skulane i Vestlandsregionen har bokmål som sitt språk. Å bli administrert frå Leikanger og Førde har gjeve og vil gje den klart beste daglege støtta for nynorsken.

3) Lokalt eigarskap: Kraftverdiar, SFE og arbeidsplassar

Å overføre kraftaksjane til eit holdingselskap endrar ikkje nødvendigvis realitetane i saka. Forkjøpsretten kan kome til å slå inn, slik at aksjane ikkje kan overførast vidare til enkeltkommunane i Sogn og Fjordane. Om sal av aksjane vert stogga og det ikkje vert sal vil truleg ein framtidig region bli eigar av holdingselskapet. Då er det snakk om at ein viktig lokal eigarskap som sikrar inntekter til Sogn og Fjordane og mange arbeidsplassar i Flora, Bremanger og Gloppen er sett i spel.

4) Vidaregåande skule-struktur i spel

Vi veit kor viktig det er med ein desentralisert vidaregåandeskule-struktur i Sogn og Fjordane for elevane og bygdene i fylket. Dersom vi får ein region med Hordaland kan vi om nokre år oppleve fritt skuleval, og det kan få svært mykje å seie for dagens skulestruktur og tilbod. Og vi veit kor folketette område vi vil kjempe mot og dette kan uthole mykje av det gode skuletilbodet vi trass alt har i dag.

5) Regionreform – vedtak om ny oppgåvedeling

Der vert det peika på fleire oppgåver som kunne blitt tekne frå statleg administrasjon til fylker eller regionar. Desse oppgåvene og forventningane bør Stortinget drøfte og eventuelt gjere vedtak på før vi set i gong store omorganiseringar på Vestlandet og i resten av landet. Det vil mest truleg bli vanskeleg for Stortinget å bli samde om å flytte ut oppgåver, vi må hugse at dei har prøvd å bli samde om dette før.

Vi kan ende i ein situasjon der berre Trøndelag-fylka, Agder-fylka og Hordaland og Sogn og Fjordane vert slått saman. Då er det ekstra viktig å ikkje gje frå seg Sogn og Fjordane før vedtaka om ny oppgåvefordeling er gjort.

Difor Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Stem nei til Vestlandsregionen. Gjerne med von om noko betre.