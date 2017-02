SP-gruppa seier nei

–Vi vil i Fylkestinget i dag fremme forslag om at Sogn og Fjordane skal halde fram som eige fylke, seier gruppeleiar Sigurd Reksnes.

–Eg synst det er sterkt beklageleg at eit fleirtal på Fylkestinget gjev opp kampen om å bevare Sogn og Fjordane som eit eige fylk. Vi har eit fylke som levera god kvalitet på teneste, vi har god økonomistyring, vi har eit fylke med masse naturressursar so alt ligg til rette for at vi kan halde fram som eige fylke også i framtida, seier Reksnes

Stortinget

–So lenge Regjering og Storting ikkje er i stand til å avklare kva nye oppgåver som skal overførast til regionalt nivå er det ikkje grunnlag for å gå vidare med denne saka no. Eg trur ikkje sittande Regjering har vilje til å overføre oppgåver, hadde dei hatt det ville dei nok gjort det før fylka skulle gjere sine vedtak. Slik eg ser det er reforma i ferd med å havarere. Per i dag er det berre i Trøndelag og Agder det er gjort vedtak om samanslåing, elles er det nei rundt i heile landet. Fylkesstinga støttar ikkje opp om den blåblå regjering sin reformiver, seier Sigurd Reksnes.

God kvalitet

Sp-gruppa sitt framlegg: «Fylkestinget vil at Sogn og Fjordane fylke held fram og vert vidareutvikla som eige fylke. Sogn og Fjordane fylkeskommune leverer god kvalitet på tenestene og har god økonomistyring. Ei samanslåing utan at det vert tilført nye oppgåver vil flytte makt og mynde vekk frå innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Fylkestinget ber regjeringa og Stortinget avklare kva nye oppgåver fylka skal løyse i framtida. Om fylka vert tilført nye oppgåver vil fylkestinget vurdere saka på nytt.»

Ikkje til betse for innbyggarane

–Ei samanslåing med Hordaland basert på regionreforma slik den framstår i dag vil ikkje vere til det beste for innbyggarane i Sogn og Fjordane i framtida» avsluttar Reksnes.