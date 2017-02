Det har vore opp og ned

Dette seier Siri Sandvik som takka av som lokallagsleiar under Eid Ap sitt årsmøte onsdag.

Negativt

Siri Sandvik legg ikkje skjul på at det var tøft å vere leiar, då kommunestyregruppa vart redusert frå åtte til to representantar.

– I seg sjølv var det vanskelege å opplevde at lokallaget både fekk færre representantar i kommunestyret og mista ordførarvervet, men det som var tyngst å oppleve var medlemsflukta. I løpet av kort tid var vi nede berre 24 medlemmer som betalte kontingent, seier Siri Sandvik som er glad for at trenden har snudd.

Positivt

‑Når vi no er samla til årsmøte i dag, kan vi slå fast at talet på betalande medlemmer har auka sterkt dei siste åra. I dag har Eid Ap rundt hundre medlemmar. At vi har god medlemsvekst er viktig ut frå det enkle faktum at talet på betalande medlemmer har ein god del å seie for kor stor representasjon ein får i fora lenger oppe i organisasjonen, seier Sandvik.

Jobbe vidare

Spørsmålet er korleis den nye leiaren ser på framtida. Sjølv er han, som Siri Sandvik i sine første fem år som leiar, ikkje medlem av kommunestyret.

– Det ser eg ikkje som nokon stor utfordring. Noko av det viktigaste for ein leiar, er å bygge organisasjonen, seier Berner Midthjell som slett ikkje er nokon novise i politisk samanheng.

– Eg var fast møtande medlem i Eid kommunestyre frå 2003 til 2007. Men min viktigaste politiske ballast er bakgrunnen min frå fagrørsla, seier berner Midthjell som ikkje har tenkt å gjere dei store grepa i forhold til det som har vore.

– I tillegg til å konsentrere meg, saman med resten av styret, om å bygge organisasjonen, så har vi eit særdeles viktig val framføre oss til hausten. I Ap ser vi fram til å vinne tilbake regjeringsmakta etter fire år med borgarleg styre, seier han.