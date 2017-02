Ja til ny region – på visse vilkår

Fylkesutvalet handsama saka om intensjonsplanen for samanslåing mellom Sogn og Fjordane og Hordaland onsdag ettermiddag.

Må bli reell reform

Dei ni representantane stemde for å søkje samanslåing med Hordaland frå 2020 på to hovudvilkår: Tal fylke/regionar må reduserast til om lag ti, og staten må overføre makt og oppgåver til det regionale folkevalde nivået.

Dersom dei to vilkåra over ikkje vert oppfylte, ønskjer fylkesutvalet at Sogn og Fjordane skal halde fram og verte vidareutvikla som eige fylke også frå 2020. Stortinget handsamar saka om regionreforma seinare i vår.

Fylkestinget 2. februar

Fylkestinget handsamar og gjer endeleg vedtak i saka om regionreforma i morgon, torsdag 2. februar. Møtet startar kl. 13.00 og vert sendt direkte på nett på heimesida til fylkeskommunen.