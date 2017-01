Samlar seg om Nordfjord Vekst

Dette kjem fram i ei pressemelding utsendt av Nordfjord Vekst AS, etter at rundt 40 aksjonærarar og politikarar i Vågsøy måndag var samla på hotellet i Måløy for å diskutere framtida til vekstselskapet Nordfjord Vekst.

I følgje pressemeldinga var bakgrunnen for møtet den uføreseielege finansielle situasjonen i selskapet, og signal frå enkelte aksjonærar om at dei ønskjer seg eit nytt Måløy Vekst, og eit tettare samarbeid nedover kysten. Ordfører Kristin Maurstad leia møtet. Dagleg leiar i Nordfjord Vekst, Randi Humborstad, heldt ein kort presentasjon om selskapet sin aktivitet og økonomi.

Ulike synspunkt

Det var gode diskusjonar og ulike synspunkt, men næringslivet var til slutt einige om dei vil halde fram samarbeidet i Nordfjord Vekst. Næringslivet i Vågsøy vil engasjere seg meir og stille større krav til selskapet. Dei ønskjer eit meir slagkraftig selskap, og sender eit tydelig signal om at dei ønskjer å få meir ut av selskapet. Næringslivet i Vågsøy og Vågsøy kommune er dei største aksjonærane i vekstselskapet. Det vart også ytra ønskje om eit tettare samarbeid med til dømes Fram Flora, heiter det i pressemeldinga.

Utfordrande finansiering

Styreleiar Kåre Furnes meiner at finansieringa av selskapet er ei av utfordringane for å få til meir aktivitet. Aksjonærbidraget til Nordfjord Vekst har ikkje vore auka sidan stiftinga av Nordfjord Vekst i 2012, og det var einigheit om at mange av aksjonærane burde kunne bidra meir. Det bør også inviterast inn nye aksjonærar i dei tre kommunane, og opne opp for bedrifter i andre kommunar som ønskjer å vere med i Nordfjord Vekst. Næringslivet i Vågsøy tok utfordringa og fleire signaliserte at dei vil doble innskotet sitt fram til ein ny kommunestruktur er på plass.

Næringslivet i Vågsøy oppmodar samstundes næringslivet i Eid og Selje kommune til å gjere det same. Også kommunane blei oppmoda til å auke det årlege tilskotet sitt til Nordfjord Vekst, heiter det i pressemeldinga.

Finansieringa av selskapet:

Kommunale overføringar i 2016:

Vågsøy kommune: 1.018.667 kroner

Eid kommune: 611.200 kroner

Selje kommune: 407.467 kroner

Totalt: 2.037.334 kroner

Næringslivet: ca. 700.000 kr. (2016)

Vågsøy: 60 %

Eid: 28%

Selje: 12%

Nordfjord Vekst har budsjettert med 4,2 millionar i driftsutgifter i 2017, og er derfor heilt avhengig av større overføringar frå både næringsliv og kommunane. I tillegg er Nordfjord Vekst avhengig av prosjektmidlar som til dømes Stad skipstunnel som er eit eksternt fullfinansiert prosjekt med eit budsjett på 750.000 kr. i 2017.