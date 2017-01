Ja til Sogn og Fjordane

Senterkvinnene og Senterungdomen i Sogn og Fjordane har hatt fylkesårsmøter i helga. Det gjentakande temaet var sentraliseringa som skjer rundt oss, noko som verkeleg opptek alle - unge som eldre.

– Ein ser det på mange områder, både politi, kommune, skule og landbruk vert pressa. Vi vil ha tenestene nær folk, seier fylkesleiar for Senterkvinnene, Jofrid Rye Hestenes.

– Vi har hatt ei distriktsfiendtleg regjering i snart fire år, og det har fått store konsekvensar for fylket vårt. Om folk skal ville bu her i framtida er det heilt grunnleggjande at ein kjenner seg trygg. Det er synd at regjeringa tuklar med det» seier nyvald fylkesleiar for Senterungdomen, Emma Berge Ness.

Ikkje betre kår

Begge fylkesårsmøta vedtok uttalar om regionreform, med klart ynskje om at Sogn og Fjordane skal halde fram som eige fylke.

– Vi kan ikkje sjå at samanslåing gir noko betre kår for innbyggjarane våre, og dette vil utan tvil svekkje lokaldemokratiet vårt, seier Rye Hestenes.

– Å skulle gje frå seg fylket sitt før oppgåvene kjem og utan at innbyggjarane får seie sitt vert demokrati på baklengs, seier Berge Ness.

Elles var regjeringsskifte og valkamp store tema i begge leira, og dei er begge klare på at no er det tid for at Sp må komme til roret igjen.

– Vi er motivert og klare for å jobbe for eit sterkt Senterparti framover, det trengst meir enn noko gong, seier dei to fylkesleiarane.