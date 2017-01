Sju av ti seier ja

Dette kjem fram i ei meiningsmåling utført av fjordabladet.no. Fjordabladet.no stilte spørsmålet; Bør Bryggja bli ein del av den nye kommunen Eid/Selje? Nettstaden fekk inn 1742 svar, og heile 70 prosent av respondentane meinte at Bryggja burde bli ein del av Eid/Selje. 27 prosent svarte nei på spørsmålet, medan tre prosent ikkje hadde gjort seg opp nokon meining.

Nytt spørmål

No kan du seie di meining om den demokratiske prosessen som har vore i samband med at Selje og Eid har vedtatt å slå seg saman til ein kommune frå 2020. Spørsmålet vi stiller er: Kor nøgd er du med den demokratiske prosessen før politikaren i Eid og Selje vedtok å slå saman dei to kommunane frå 2020? Svaralternativa er; god, mindre god og udemokratisk.