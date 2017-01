Årsmøtet til Eid Venstre

Landbruket i Sogn og Fjordane treng gode rammevilkår

Eid Venstre meiner landbruksmeldinga slik ho er lagt fram av Høgre/Frp-regjeringa ikkje er akseptabel for landbruket i Sogn og Fjordane. Eid Venstre krev at bøndene i Sogn og Fjordane snarast kan få tryggleik om framtidige rammevilkår, og vil mellom anna peike på følgjande:

Marknadsreguleringsordningar må haldast oppe. Marknadsreguleringsordningane er viktige for ein del nisje-næringar i landbruket i Sogn og Fjordane, ikkje minst geitenæringa. Eid Venstre kan ikkje sjå at Regjeringa fører fram gode argument for å avskaffe desse ordningane, som er viktige for mangfald og breidde i distriktslandbruket.

Avløysarordninga må styrkast, ikkje svekkast. Framlegget om å erstatte avløysarordninga med «dyretilskot» er i praksis ei flytting av ressursar bort frå dei små og mellomstore bruka på Vestlandet. Gode velferdsordningar med høve til ferie og fritid på linje med oss andre er avgjerande for å få ungdom til å satse på landbruket. Eid Venstre vil snarare styrke enn svekke avløysarordninga.

Måla for landbrukspolitikken må stå fast: Mattryggleik, landbruk over heile landet, auka verdiskaping og bærekraftig landbruk. Eid Venstre kan ikkje godta at desse måla vert skubba til side av eit nytt mål om «kostnadseffektiv matproduksjon». Å setje eit slikt mål betyr i praksis ei dramatisk flytting av norsk landbruk bort frå fjordane på Vestlandet og vil dempe investeringsviljen blant bøndene i Sogn og Fjordane kraftig. Av dette følgjer også at det ikkje må gjerast endringar i inndelinga av mjølkekvoteregionar som får negative verknader for mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane.

Større regional fridom til investeringar i landbruket. Venstre vil gi meir, ikkje mindre makt til nye folkevalde regionar. Eid Venstre er difor sterkt usamde i framlegget om å ta frå "fylkes-partnerskapen" fridom og verkemiddel til å tilpasse investeringsstrategien i landbruket til sitt område.

For Eid Venstre er det eit ufråvikeleg krav at det skal vere lønsamheit også i små og mellomstore bruk på Vestlandet i framtidas landbruk, og i å drive kombinasjonsjordbruk. Eid Venstre vil utfordre dei andre politiske partia i Eid til å stå saman med oss i desse krava.

Slå ring om spesialisthelsetenestene i Nordfjord

Nordfjord Sjukehus, Nordfjord Psykiatrisenter og BUP Nordfjord (Barne- og ungdomspsykiatri) er i dag berebjelkane for ein trygg kvardag for innbyggjarane i Nordfjord,. Her er over 250 fagfolk innan helse tilsett frå heile Nordfjord. Eid Venstre meiner det er avgjerande at vi saman slår ring om spesialisthelsetenestene i Nordfjord. Både for å sikre tilboda vi har, og for å legge til rette for nye og utvida tilbod i framtida.

Nordfjord sjukehus er i dag eit lokalsjukehus med eit breiare tilbod enn nokon gong. Her er indremedisinsk døgntilbod, inkludert akuttberedskap med anestesilege og skadepoliklinikk, eit breitt dagbehandlingstilbod, fylkedsdekkande tilbod i hjarterehabilitering, forsterka satsing på eldre med samansette helselidingar og eit sterkt utvida tilbod av nye polikliniske tenester. Sjukehuset har også ei «God start-eining» for svangerskap og barsel og støttetenester i samarbeid med kommunane i Nordfjord, slik at det no er gode og stabile jordmor-tenester i heile Nordfjord.

Nordfjord Psykiatrisenter er bygd opp med nye tilbod som eigen ruspost og akuttberedskap døgnet rundt for psykisk helse. Nordfjord er no ein føregongsregion i landet i å ta den psykiske helsa til folk like mykje på alvor som den fysiske.

Heile det sterke helsefaglege miljøet som er bygd opp rundt Nordfjord Sjukehus er avhengig av eit tett og nært samspel med kommunane i Nordfjord. Ei rad tenester er lokalisert på sjukehuset i samarbeid med kommunane. Herunder legevakt, legevaktberedskap, kommunal akutt døgneining, kreftkoordinator, rus/psykiatri og jordmortenester.

Eit så godt og nært spesialisthelsetilbod i ein region som Nordfjord er inga sjølvfølge. Det krev at alle kommunane samarbeider og ser verdien av det ein får til i lag. Skulle einskildkommuner no til dømes velje å flytte sine helse-satsingar til Sunnfjord eller Sunnmøre, vil det både bety lenger reiseveg til spesialisthelsetenester som folk treng å ha nær, og kunne ha følgjer for tilbodet til alle andre som bur i Nordfjord.

250 fagfolk innanfor helse og eit spesialisthelsetilbod innan fysisk og psykisk helse som det vi no har i Nordfjord er ikkje noko vi må setje på spel. Heile Nordfjord må slå ring om Nordfjord sjukehus i åra framover.

Staten må flytte ut!

Eid Venstre meiner utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo no må gå frå ord til handling. Med vedtaket om ei ny og større kommune i Nordfjord med Nordfjordeid som kommunesenter, må det vere eit klart krav at det no skjer ei utflytting av statlege arbeidsplassar også til Nordfjord.

Nordfjord er ein region på ca 30.000 innbyggjarar som over lang tid har blitt tømt for statlege arbeidsplassar. Samtidig veks talet byråkratar i Oslo år for år.

Venstre og regjeringspartia vart våren 2016 samde om ei avtale om at det skal gjennomførast ei omfattande utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo, og at det ikkje berre skal skje til andre storbyar, men også til mindre og mellomstore regionsenter der det ligg til rette for det. Det var også semje om å sjå ei slik utflytting i samband med kommunereformen, slik at nye og større kommuner som er med å skape sterkare senter i sine regionar.

All vekst som har skjedd i Eid og Nordfjord dei siste 15 åra har skjedd gjennom vekst i privat næringsliv. Staten har derimot vore ei "motkraft" for utviklinga, gjennom å flytte ut og bort viktige arbeidsplassar som er med å skape ein meir variert arbeidsmarknad i Nordfjord - ikkje minst for kvinner med høgare utdanning.

Eid Venstre meiner tida no ligg betre til rette enn nokon gong for å flytte ut statlege arbiedsplassar til Eid og Nordfjord. Nordfjordeid har eit pendlings-omland på 40-50.000 menneske. Det er like mykje som Førde og meir enn Sogndal/Leikanger - der sterke statlege kompetansemiljø er etablert med gode resultat. Eid Venstre krev at utflytting av staten må skje no, og at den nye kommunen som no er vedteken i Nordfjord blir prioritert.

Ny Nasjonal Transportplan må ha distriktsprofil

Årsmøtet i Eid Venstre støttar kravet om overgang til nullutslepps-løysingar i heile transportsektoren, og ei sterk satsing på bane og kollektivtrafikk rundt dei største byane.

Det er likevel avgjerande at ein ny Nasjonal Transportplan (NTP) i endå større grad legg til rette for eit moderne og godt samferdsletilbod i distrikta - ikkje minst i fylke som Sogn og Fjordane utan jarnbane. Her er vegnettet og sjøen våre einaste mulige transportårer. Dei må vere fullgode også i ei framtid med nullutsleppskøyretøy.

Eid Venstre har følgjande konkrete krav til ny Nasjonal Transportplan

- Veginvesteringar må konsentrerast til område utan jarnbane og skinnegåande kollektivtransport - herunder Sogn og Fjordane.

- E39 Sandane-Byrkjelo og opprusting av Lotetunnelen må gjennomførast i første 4-årsperiode av NTP (2018-21).

- Stad Skipstunnel må byggjast i første 4-årsperiode av NTP (2018-21)

- Rammene til gang- og sykkelvegar må aukast betydeleg, også i distrikta. Gang- og sykkelveg langs Rv15 på Stårheim må byggjast i første 4-årsperiode av NTP (2018-21), med gang- og sykkelveg Rv15 Eid-Haugen som neste prioriterte prosjekt.

- Rv15 Strynefjellet må utbetrast med byggjing av nye tunellar

- Meir midlar til infrastruktur for nullutslepps-køyretøy over heile landet: Eid Venstre meiner Eid snarast må få på plass både hydrogen-fyllestasjon og fleire hurtigladestasjonar med statleg medfinansiering.

- Krav om landstraum ved større industri- og cruisekaier. Statleg finansiering av infrastruktur for landstraum til større kaier i Nordfjord må kome i fyrste fireårsperiode av NTP (2018-21)

Vi treng politikarar som framsnakkar distrikts Noreg

For oss som bur-, arbeider og driv næring i distrikts-Noreg er det problematisk at deler av det politiske miljøet, og då særleg Senterpartiet, driv ei kontinuerleg svartmaling av status og framtida for distrikta. Dei framstår på den måten nesten som distrikta sin verste fiende. Dei framstiller all endring som negativ. Det er feil! Endring er nødvendig, i alle levande samfunn. Slik har det alltid vore i alle tider og slik må det framleis vere, også i Noreg.

Mange av oss som bur i distrikta kjenner oss ikkje igjen i denne svartmalinga, tvert om. Vi opplever eit stort engasjement lokalt, og på mange område ei god og nødvendig modernisering av både offentlege tenester og næringsliv. Både folketalet og næringsutviklinga i vår kommune har aldri hatt større vekst enn det vi opplever i dag.

Skal veksten vi no oplever halde fram, bør vi ikkje ha politikarar som snakkar negativt om distrikta. Vi treng politikarar som ser at det i distrikta er store mulegheiter. Det alvorlege med ei framhaldande «politisk svartmaling» av situasjonen i distriks-Noreg er at det skaper tvil blant ungdom og andre som vurderer å flytte ut av byen for å etablere seg her.

Mange av framtidas arbeidsplassar, både i distrikta og i sentrale strok, er enno ikkje skapte. Venstre er oppteken av dei gode ideane, grundarane med entusiasme og pågangsmot, dei små og mellomstore bedriftene som veks og som vi ser skaper distriktsarbeidsplassar.

Landet vårt treng ikkje politikarar som ønskjer å slå politisk mynt på å svartmale situasjonen i distrikta. Vi treng politikarar som ser mulegheiter og i staden framsnakkar distriktsnoreg.

EL-bil- ikkje berre for byane

Noreg har forplikta seg til stor nedgang i våre klimautslepp fram mot år 2030. Skal vi nå desse måla, må vi tenke og jobbe smart, raskt og med mange tiltak samstundes.

For «menigmann» vil denne endringa vere mest knytt opp mot bilkøyring. I store byar er dei viktige tiltaka auka satsing på kollektivtrafikk. I landlege områder er vi heilt avhengige av privatbilen. El.-bil, hybridbil, bil som går på hydrogen, utvikling av biodiesel for tungtrafikken; det blir jobba hardt og intenst på fleire felt for å skape bilen som ikkje vil er avhengige av å gå på fossilt drivstoff.

Det har blitt skapt eit bilete av at EL-bil kun er eigna for byane, at denne type bil ikkje er eigna for bilkjøring i distrikta. Slik er det ikkje. Vi ventar alle på el-bilen som kan gå svært langt før den må «tankast», og den er no på veg. Men i det daglege er dei færraste av oss avhengige av å køyre langt kvar dag. I distrikta pendlar dei fleste med bil til jobb, butikk, fritidsaktivitet, og dei fleste familiar er heilt avhengiga av å ha 2 bilar. El- bil eignar seg yppeleg for dei fleste av desse behova i kvardagen.

Det å køyre El-bil svarar seg økonomisk i dag. Hvis vi skal få ei utskifting av bilparken som monnar, må det svare seg økonomisk for alle som vel å køyre miljøvenleg. Slik er det i dag, og slik må det også vere i framtida. Det skal vere økonomisk lønsamt å gjere det som er best for miljøet.

Venstre vil halde fram med å jobbe for at det skal svare seg å køyre miljøvenleg, slik at vi får ei heilt naudsynt endring, med framtidsretta utskifting av personbilparken, til bilar som ikkje er avhengig av fossilt drivstoff.