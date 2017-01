I morgon opnar Leikvin for publikum

Det er no eitt år sidan investor Leif Kahrs Jæger frå Bergen kjøpte det 226 år gamle sorenskrivarhuset på Løken i Eid, gjennom selskapet Antikvarisk eigedom Eid. Sidan den gongen har huset blitt pussa opp og restaurert, og i morgon opnar dørene for publikum. Dei som skal stille ut er tre kunstnarar som har vore elevar hjå Odd Nerdrum. Arve Espe har fått jobben som husvert og har denne veka vore travelt oppteken med innspurten før opninga i morgon.

Hyra inn

Arve Espe er til dagleg å finne i Kulturhuset Gamlebanken i Eidsgata, og no er han også blitt hyra inn som husvert på Leikvin.

–Eg har fått denne jobben i opp til femti prosent stilling. Det betyr at eg skal halde orden på huset og gjere forarbeidet framfor ulike selskap og utstillingar. No har eg halde på denne veka for å få alt klart til opninga i morgon. Men eg skal også vere her for å gjere allsidig arbeid når det kjem gjester for overnatting, bryllaup eller konfirmasjon til dømes. Så no blir eg både på Leikvin og i Gamlebanken, seier Espe.

Tre kunstnarar

Dei som skal stille ut er kunstnarane Atle Skudal frå Karmøy, Frøydis Aareseth frå Vevring i Sunnfjord og Ragnhild Næss frå Bergen. Alle dei tre er inspirert av sin tidlegare læremeister Odd Nerdrum. Og kunsten på veggen er stilleben, portrett og aktmåleri. Eigar av Leikvin, Leif Kahrs Jæger, har sjølv plukka ut kunstnarane og hengt opp bilda.

–Eg ville ha kunst på veggen som står litt i stil med huset. Dette er klassisk figurativ kunst som eg synest passar inn på Leikvin, seier Jæger som sjølv er kunstkjennar, driv eit galleri i Tvedestrand og målar sjølv.

Fleire utstillingar

Kahrs Jæger seier at målet er fleire utstillingar utover våren.

–Håpet er å få til ei ny utstilling om lag kvar anna månad. No har eg allereie fleire kunstnarar på hand som eg håpar vil stille ut, seier Kahrs Jæger som er særleg oppteken av å føre tradisjonen med kunstgalleri vidare på Leikvin.

–I over tretti år var det kunstgalleri her, og eitt av måla med huset er at dette no skal utviklast vidare. Og så er det mykje historie knytt til Leikvin ettersom her var sorenskrivargard i over 250 år. Det er sjela til dette huset eg no gjerne vil bringe vidare, seier Kahrs Jæger som også vil satse på lukka selskap som til dømes bryllaup og konfirmasjon. Ved sidan av overnatting for grupper, langtidsleige for kunstnarar og ulike kulturarrangement.

Tolv rom

Etter restaurering og oppussing har Leikvin i dag elleve rom, der ti av dei er med bad. På kjøkkenet er det sett inn nytt interiør, og så er det laga til fleire toalett i første etasje. Alle romma for overnatting er i andre etasje. I første etasje finn ein også spisesalen som har fått nye møblar.

Bustad for kunstnarar

Leif Kahrs Jæger vil også leige ut nokre rom for kunstnarar som vil bu der over tid. Det kan vere kunstmålarar eller forfattarar som vil arbeide i fred og ro. Og allereie no framover våren kan det vere ein slik kunstnar på plass.

– Eg er i dialog med ein kunstnar som har planar om å kome hit for å måle bilde. Dette kan vere på plass no innan kort tid, seier Kahrs Jæger.

Fakta om Sorenskrivargarden Leikvin

Leikvin er det gamle namnet på garden Løken, og er ein av dei eldste gardane i bygda. Fram til 1650 var garden adelsgods, og til 1700 eigd av bergenske byborgarar. I 1700 vart Leikvin kjøpt av sorenskrivar Peder Clausson Paust. Og i 257 år, fram til 1957 var her sete for sorenskrivaren. Huset som står i dag vart bygt i 1790 av byggmeister Ola Olsen Nord. I løpet av 257 år var til saman 20 sorenskrivarar stasjonert på Leikvin. Men i 1957 vart sorenskrivarkontoret flytta til Eid sentrum. Mellom 1957 og 1976 var garden eigd av Eid kommune og huset stod tomt i snart tjue år. Etterkvart vart det i dårleg stand og det blei snakk om å rive det. Men i 1974 kjøpte Inge og Siv Rotevatn Leikvin for 100 kroner. Dei la ned eit omfattande arbeid for å få skikk på huset, og dreiv det som galleri og kunstnarsentrum i 20 år, frå 1976 til 1996. Etterkvart var det sonen, Rune Rotevatn, som overtok huset. Han selde det til investor Leif Kahrs Jæger i januar 2016 gjennom eigedomsselskapet Antikvarisk eigedom Eid. Jæger har no lagt ned eit omfattande arbeid med oppussing og renovering og satsar på lukka selskap, overnatting for grupper, utstillingar og andre kulturarrangement.