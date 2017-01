Fekk gratulasjonar frå Sanner

På ordføraren sin facebook-konto var det mange som rosa ordførarane i Eid og Selje for godt politisk handtverk og ønskte lukke til med eit framtidsretta vedtak. Også kommunalminister Jan Tore Sanner var blant dei som gratulerte ordføraren med vedtaket, samstundes som han ønskte velkommen til markering i departementet, som etter planen skal skje i dag.

Det var ein glad og letta Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) som i går kunne sette strek etter ein lang prosess der det har vore jobba med mange ulike samanslåingsalternativ i Nordfjord, og der altså punktum vart sett ved at kommunestyra i begge dei to kommunane Eid og Selje i går sa ja til å slå seg saman.

Alfred Bjørlo (V) er ein av dei som har ivra sterkast for større kommunar i Nordfjord og har den siste tida jobba hardt med å få på plass ein avtale mellom Eid og Selje om samanslåing.

I minutta etter at vedtaket var gjort, stilte Fjordabladet følgjande spørsmål til ordføraren.

- Kva føler du no?

- Eg er veldig, veldig letta. Eg er veldig glad for at vi har hatt ein god og skikkeleg debatt med gjensidig respekt for ulike syn. Alle har vore ærlege på argument for eller imot, og vi har fått eit tydeleg fleirtal for at vi skal ta steget og gå saman med Selje. Det har vore ein god og grundig prosess, og vi skal ha grundige prosessar framover, sa ordføraren på denne historiske dagen då eidarane bestemte seg for at Eid ikkje lenger skal vere ein eigen kommune.

Etter at Stortinget formelt har godkjent kommunesamanslåinga i juni, vil det bli sett ned ei felles nemnd som skal jobbe vidare med å førebu samanslåinga som etter planen skal skje frå 2020. I denne prosessen vil også Fagforbundet og andre organisasjonar vere involverte.

Dei to kommunane vil også i fellesskap søkje breibandmidlar frå potten til infrastrukturmidlar som er sett av til kommunar som slår seg saman.