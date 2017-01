Dei "nygifte" på kakefest hos Sanner

– Kaka var veldig god. Ho var spesialpynta med brudepar. Dei hadde visst også brudepar med to menn, men hadde ikkje hugsa å leite dei fram, ler Eid-ordførar Alfred Bjørlo, som saman med sin nye «ektemake» Selje-ordførar Stein Robert Osdal møtte kommunalminister Jan Tore Sanner i dag for å overlevere signert avtale om kommunesamanslåing.

Bjørlo fortel at Sanner var strålande godt fornøgd og sa at dette var ei god løysing, ikkje minst med tanke på å sikre gode tenester og gode fagmiljø for framtida.

– Sanner var heilt tydeleg på at samanslåing Eid-Selje blir godtatt, at det blir oss to, seier Bjørlo.

Skipstunnel og statlege arbeidsplassar

Dei to ordførarane nytta høvet til å løfte fram Stad skipstunnel og kor viktig det er at den kjem inn i NTP. Dei snakka også om statlege arbeidsplassar, at den nye Eid-Selje kommune vil vere rigga til å ta imot statlege arbeidsplassar.

Grensejustering er eiga sak

På møtet vart det også orientert litt om at det på Bryggja vert jobba med grensejustering for å bli med i den nye kommunen. Frå departementet si side vart det sagt at den type avgrensa grensejustering er det departementet som tek seg av. Dette er ein prosess som kan gå sin gang og eventuelt vert ei eiga sak som er uavhengig av behandlinga av kommunesamanslåinga.