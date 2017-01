– Variasjon er ein styrke

Fokuset frå kommunane på kysten av Nordfjord og Sunnfjord, Selje inkludert, har lenge vore på å skape ein kystkommune, der likskapen i næringslivet vil vere ein styrke. Under det felles møtet mellom forhandlingsutvala i Eid og Selje torsdag, la Hjelle fram eit anna syn på saka.

– Det blir hevda at eit variert næringsliv er ei svakheit når det gjeld å slå saman kommunar på kysten og lenger inne i fjorden. Dette er eg ikkje einig i. Eg meiner tvert imot at dette vil vere ein styrke for Eid og Selje, sa Hjelle.

Kommunen som tilretteleggar

Han er sjølv avdelingsleiar i Eid Elektro AS på Nordfjordeid, som også har avdelingar i Bergen og Selje.

– Då vi såg behov for å etablere avdelingar utanfor Eid, såg vi på ei avdeling utanfor Sogn og Fjordane og ei avdeling utanfor Eid kommune. No ser det ut til at avdelinga i Bergen vil bli i same fylke, og at avdelinga i Selje vil bli i same kommune, sa Hjelle, til stor latter frå forsamlinga.

Hjelle meiner at det som er viktig for næringslivet ikkje er kva kommune ein ligg i, men at kommunen fungerer slik den skal.

– Ledige barnehageplassar, gode skular, ledige tomter til bustad og næring, gode fritidstilbod og så vidare. Det er dette som er viktig for næringslivet at kommunen er god på. Så får heller vi i næringslivet gjere det vi skal, nemleg å drive næringsutvikling, sa Hjelle.

Først i Nordfjord

Det har vore mange sonderingar, forhandlingar og undersøkingar i prosessen med kommunereforma i Nordfjord dei siste to-tre åra. Så langt har ingen Nordfjord-kommunar funne saman, noko eit knapt nei-fleirtal i Gloppen i folkerøystinga om samanslåing med Eid sørga for.

– Eg skal innrømme at eg i byrjinga såg på Eid og Selje som ei litt kunstig løysing. Etter kvart som det sank inn skifta eg meining. Vi har faktisk sterke band, sa Hjelle, som understreka at ein no er i ferd med å få til noko ingen andre har klart i Nordfjord.

– Vi blir dei første kommunane i Nordfjord som finn saman. Ingen andre har klart å bli einige, sa Hjelle, og la til at ein må tole endringar for å sikre tenestetilbodet i framtida.

– No er det Eid og Selje som gjeld, og vi har kome fram til ein god avtale, sa Hjelle.