Kommunalsjef Harald Sivertsen opplyser at det vil bli oppretta inntil åtte ekstra plassar for barn mellom 0 og 3 år for å gje plass til dei som kjem flyttande til kommunen, samt at det blir justert opp stillingar for å ta hand om dei ekstra barna.

I Eid vart det no praktisert fortløpande opptak i barnehagane.