Full score for Eid i klassequizen

Etter at åtte lag frå åtte ulike ungdomsskular i Sogn og Fjordane har gjennomført klassequizen ligg laget frå Eid på topp med tolv poeng. Neste på lista er Kvåle skule i Sogndal med 11 poeng. Dei som er med på Eid sitt lag er tre elevar frå tiande klasse ved Eid ungdomsskule; Sunniva Flaten Brekke, Ivar Engeland og Trond Løviknes.

Heldige

–Vi var heldige og fekk spørsmål som vi kunne ein del om. Det var mellom anna om sport, geografi og matematikk. Vi var ganske sikre på svaret, samstemte og kunne svare ganske raskt, seier Sunniva. Men enno står det att 28 ungdomsskular som skal vere med i konkurransen, før fylkesfinalane finn stad i starten av april.

–Med 12 poeng og full pott har vi ein god sjanse til å kome til den endelege fylkesfinalen. Men vi veit ikkje enno, for det kan vere fleire lag som får 12 poeng, sa Sunniva og Ivar til Fjordabladet på torsdag i førre veke. Ein dag då Trond Løviknes var sjuk og dermed ikkje på skulen.

Lærer på nettet

Dei to på laget seier at dei får bruk for kunnskap som dei har lært på skulen, samt anna kunnskap som ikkje minst stammar frå aktiv nettbruk.

–Eg er inne på nettet ganske mange gongar for dag. Der sjekkar eg også nytt frå til dømes nettaviser som VG og Dagbladet. Når det gjeld lokale aviser på nettet så blir ikkje det så mykje lest av meg. Men eg blar gjennom papirutgåva til Fjordabladet til dømes, seier Ivar. Også Sunniva brukar nettet aktivt og meiner at det er ein bra måte å halde seg orientert på.

–Å lese media på nettet er lett og noko som ein kan gjere mange gonger for dag. Eg trur ikkje det hadde vore så lett å halde seg oppdatert om kva som skjer i Norge og i verda utan nettbruk, seier Sunniva. Begge opplyser at dei slett ikkje har pugga framfor konkurransen.

–Det var lærarane som plukka oss ut, men vi hadde ikkje førebudd oss noko særskilt på førehand. Men vi fekk faktisk ein del spørsmål som vi nettopp har hatt om på skulen. Så kunnskapen har vi vel henta om lag femti-femti frå skulen og elles, seier Sunniva.

Tre frå Nordfjord

Så langt er det tre lag frå Nordfjord som har gjennomført første runde i klassequizen. Utanom Eid er det Gloppen skule (9 poeng ), Hyen (8) og Vågsøy ungdomsskule (6 poeng). Skular frå Nordfjord som står att er Selje, Stadlandet, Stryn, Hornindal og Olden.

Betre enn dei vaksne

Aleksander Åsnes frå NRK Sogn og Fjordane er klassequizgeneral og reiser rundt i fylket med spørsmål til elevane. Han let seg imponere over svara frå Eid, og seier at elevane her er betre enn medarbeidarane i NRK-huset i Førde.

–Eg testa ut desse spørsmåla på dei som eg jobbar saman med. Men dei var slett ikkje så flinke som elevane frå Eid ungdomsskule. Dei var spesielt flinke og eg blei imponert over svara som dei kom med, seier Aleksander.

Finale i mai

Etter at nitten fylke i landet har gjennomført sine finalar i løpet av april, skal ein stå att med eitt lag frå kvart fylke. Desse vil då gå vidare til landsfinalar som blir gjennomført i to omgangar, 13. og 24. mai. Dei endelege finalane blir sendt på NRK1. Fylkesvinnaren får 5000 kroner i klassekassa, i tillegg betalar NRK tur og opphald for laget og læraren når landsfinalen skal avviklast i Oslo i mai. I fjor var det Førde ungdomsskule som representerte Sogn og Fjordane i landsfinalen.

Resultata så langt:

1. Eid ungdomsskule 12 poeng

2. Kvåle skule, Sogndal 11 poeng

3. Høyanger skule, 9 poeng

4. Kaupanger skule, 9 poeng

5. Gloppen skule, 9 poeng

6. Sande skule, 8 poeng

7. Hyen skule, 8 poeng

8. Vågsøy ungdomsskule, 6 poeng