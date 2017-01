Ta på støvlane, i morgon kjem Vidar

På grunn av svært høg vasstand går Meteorologisk institutt ut med ekstremver-varsel for Vestlandet i morgon. Ekstremvêret har fått namnet Vidar, og gjeld for Vestlandet sør for Stad.

70-85 cm høgare enn normalt

Torsdag vil det vere høgast flo klokka 10.37, og fredag vil floa vere på sitt høgaste klokka 11.22. Det vil vere 70-85 cm over verdiane oppgitt i tidevannstabellen.

– Vi vil få ein situasjon som statisktisk skjer kvart 20 år. Vasstanden vil blant anna komme inn i den gamle trehusbebyggelsen på Bryggen i Bergen, seier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen til VG.