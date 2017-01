Knapt fleirtal for folkerøysting

Dette kjem fram i ei meiningsmåling utført av fjordabladet.no. Spørsmålet vi stilte var: «Bør det haldast ny folkerøysting om kommunesamanslåing dersom politikarane i Eid og Selje, eventuelt også Vågsøy, blir einige om å slå saman dei to, eventuelt tre, kommunane?

55 prosent av respondentane meiner det bør haldast folkerøysting, medan 45 prosent meiner at dette ikkje er nødvendig.

Fylkesmannen tilrår samanslåing

Selje og Eid kommunar har forhandla fram ein intensjonsavtale for samanslåing av dei to kommunane. Fylkesmann Anne Karin Hamre seier i si oppdaterte tilråding, som vart offentleggjort måndag 9. januar; «Vi tilrår samanslåing av kommunane Selje og Eid frå 2020. Som alternativ held vi fast på tilråding om samanslåing av Selje og Vågsøy.»

Vidare i tilrådinga seier fylkesmannen at det er mange argument som talar for at den beste løysinga i kommunereforma er at Selje, Vågsøy og Eid slår seg saman til ein ny stor kommune.

− Men Vågsøy er tydelege på at dei ikkje ynskjer denne løysinga. Dei prioriterer ein framtidig kystkommune sørover mot Bremanger og Flora, seier fylkesmannen i si oppdaterte tilråding.

Avgjerd i slutten av januar

Gangen vidare i kommunesamanslåingssaka er at det skal formannskapa i Selje og Eid har felles formannskapsmøte den 19. januar, og at saka kjem opp til endeleg avgjerd i dei respektive kommunestyra den 26. januar.