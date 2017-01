Johan-Olav på pallen

Stårheimaren, som går i klasse Menn 18 år, imponerte stort på standplass på fellesstarten søndag. Med skyteserien 0-0-2-0 tok han tredjeplassen i si klasse, berre 11,2 sekund bak vinnaren Lars Hammernes Leopold frå Asker Skiklubb. Det var heile 72 startande i klasse Menn 18 år.

På sprinten laurdag gjekk Smørdal Botn seg inn til ein 13. plass, etter to bom på like mange skytingar.

Langt bak teten

Isak Flo Bødal, Stårheim IL, vart nr. 18 på sprinten i klasse Menn senior etter to bom på standplass. Han var 2.03,4 bak vinnar Aslak Nenneseter, Bø Skiskyttarlag, som skaut feilfritt. Det var 48 deltakarar i seniorklassen for menn. På fellesstarten søndag vart han nr. 24, etter åtte bom på dei fire skytingane. Her var Flo Bødal 3.01,4 bak vinnar Henrik Sagosen Smeby, IL Bevern.

Elise Skeide Bakke, Eid IL, vart nr. 23 på sprinten i klasse Kvinner 19 år. Med åtte bom på dei to skytingane enda ho sist i si klasse. På fellesstarten vart Skeide Bakke nr. 17 etter seks bom på fire skytingar.

Mange bom på standplass

I klasse Kvinner senior deltok Heidi Flo Bødal og Mari Sollid Eide frå Stårheim IL. Flo Bødal vart nr. 10 på sprinten etter feilfri første skyting, og fire bom på ståande. Ho var 1.54,2 bak vinnar Maren Wangensteen, Veste Slidre i mål. Det var 23 startande i denne klassen. Flo Bødal vart nr. 12 på fellesstarten søndag, etter åtte bom på dei fire skytingane. Her var ho to minutt og 37 sekund bak vinnar Lene Berg Ådlandsvik, Sørskogbygda i mål.

Mari Sollid Eide vart nr. 22 på sprinten, etter seks bom på standplass. Ho gjekk i mål knappe fem minutt bak vinnaren. På fellesstarten vart ho nr. 16, etter tre bom på fire skytingar.

Sigrid Flo Bødal (K 18) frå Stårheim IL var også påmeldt til renna på Ål, men stilte ikkje til start.