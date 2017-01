Folket på Bryggja vil til Eid-Selje

Folkemøtet på Bryggja i dag kom i stand etter initiativ frå Bryggja utviklingslag. Dei ville lodde stemninga for at bygda skal flytte over til Eid-Selje, samstundes som dei la ut lister der dei frammøtte kunne skrive under for overflytting frå Vågsøy til Eid-Selje kommune.

Allereie rett etter møtet hadde dei bestemet seg for sende søknaden komande veke.

-Det var inntrykket vi fekk på møtet, pluss over hundre underskrifter som gjorde at vi bestemte oss så fort, seier Øystein Hessevik, leiar i bygdeutviklingslaget.

Det store fleirtalet av dei som tok til orde på møtet, vil ha flytting til ny kommune.

Argumentasjonen er at Vågsøy vil leggje ned skulen, men og at Bryggja vil kome meir i sentrum i ein ny storkommune beståande av Eid og Selje.

Fleire uttrykte at Bryggja er blitt lite prioritert i Vågsøy kommune dei siste åra, og at dei fryktar å bli endå meir enn utkant i ei eventuell ny kystkommune, om Vågsøy slår seg saman med Flora.

Mindretalet som ikkje vil flytte over, argumenterte med at skulen kan bli lagt ned også under Eid sine venger, og at den næraste offentlege skulen då er Stårheim.