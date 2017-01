Magne Fremmerlid til Opera Nordfjord

I snart 20 år, frå 1997 til 2016, var Magne Fremmerlid (55) fast tilknytta solistensemblet ved Den Norske Opera og Ballett. Han er oppvaksen på ein gard i Skodje på Sunnmøre, og er no busett på Bisjord i Larvik.

På hans mangfaldige repertoar står roller som:

Scarpia i Tosca,

Sarastro i Tryllefløyten,

Colline i La bohème,

Kommandanten i Don Giovanni,

Fafner i Rhingullet,

Hagen i Götterdämmerung,

Vannånden i Rusalka,

Kong Marke i Tristan og Isolde,

Heinrich i Lohengrin,

Hermann i Tannhäuser,

Stuart i Jorden rundt på 80 dager

Tempo/Nettuno i Ulysses vender hjem.

Han har også bemerka seg i roller som Dikoj i Katja Kabanova, prest i Tryllefløyten og Daland i Den flyvende hollender – i tillegg til den skrekkelige Boris i Lady Macbeth fra Mtsensk.

Fremmerlids sjangermessige spenn har stor breidde og inkluderer både tørrfiskoperaen Querini på Røst og jazzoperaen Storkaren under festivalen Fjord Cadenza. I tillegg er han en etterspurt konsert- og oratoriesonger og har vore solist ein rekkje gongar med Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester og Stavanger Symfoniorkester.

Førre sesong medvirka Fremmerlid, saman med Hege Høisæter, i "Ringen på 80 minutter". Dette var deira avskjedsforestilling som solistar ved Den Norske Opera og Ballett.

Amerikansk tenor

Opera Nordfjord har også fått med seg den amerikanske tenoren Evan Bowers. Han har hatt store roller ved operahus verda over, av disse kan ein nemne Cavaradossi i Tosca ved Semperoper i Dresden og Don José i Carmen ved Finnish National Opera Helsinki. Ved Teatro Colón i Buenos Aires har han sunge i Alexander von Zemlinskys En florentinsk tragedie og Erich Wolfgang Korngolds Violanta. I tillegg har Evan Bowers gjesta operahusa i Barcelona, München, Frankfurt, Genève, Graz, Marseille, Rio de Janeiro, Mexico City, Torino og Wien.

Puccini

For den som elskar Puccini, og for den som ikkje visste at han elskar Puccini, byr Opera Nordfjord på eit eksklusivt Puccini-program med konsertturné 24.-26. mars. Det vakre og mektige korverket Messa di Gloria blir framført av eit storkor samansett av Musikklinjekoret ved Firda vidaregåande skule og Nordfjord Operakor og andre amatørsongarar som ønskjer å bli med. Musikklinjekoret har hatt fleire samarbeidsprosjekt med Opera Nordfjord tidlegare, både operagallaturné, Verdis Requiem, Messias og Beethovens 9. symfoni, og distriktsoperaen på Nordfjordeid ser fram til å arbeide med dyktige ungdommar frå heile fylket.

Messa di Gloria var Puccini si eksamensoppgåve frå Instituto Musicale Pacini i Lucca og hadde premiere i 1888 med stor suksess. Likevel vart ikkje verket utgitt av Puccini, og først i 1952 vart det framført igjen, i USA og Italia. Messa inneheld dei tradisjonelle messeledda Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei og er skrive for kor, orkester, tenor, baryton og bass. I tillegg til messa får vi mellom anna høyre den vakre Intermezzo frå Manon Lescaut, Preludio Sinfonico, den kjende duetten mellom Pinkerton og Sharpless frå Madama Butterfly og andre operautdrag av Puccini. Heile programmet vert ei oppvisning i velklang og musikalske høgdepunkt med høg gåsehudfaktor, typisk Puccini!

Konsertane vert i Trivselshagen på Sandane fredag 24. mars, Operahuset Nordfjord laurdag 25. mars og i Førdehuset søndag 26. mars.