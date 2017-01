Lærerikt på sikringskurs innan turn

Det er Eid IL turngruppa som er lokal arrangør når Sogn og Fjordane turnkrets arrangerer sikringskurs/leiarkurs no i helga. Deltakarane på sytten kjem frå Eid, Stryn og Sogndal.

På kurset får dei lære både om sikring ved turnøvingar, og ikkje minst inspirasjon til riktig trening innan gymnastikk og turn.

Instruktør er Niclas Lundmark frå Norges Gymnastikk og turnforbund. Han seier at riktig gjennomføring av dei ulike turnøvingane er alfa og omega innan sporten.

-Dersom barn og unge innan turnsporten utfører dei ulike øvingane på rett måte, treng vi ikkje oppleve skade innan sporten. Det handlar langt meir om riktig trening enn å skulle sikre mot skade. Utfører ein øvingane riktig, blir skadane minimale. På dette kurset vil eg leggje vekt på konkrete tiiltak som kan gjere turntreningane betre. Det å trene på riktig kroppshaldning ved gjennomføring er heilt sentralt i sporten, seier Lundmark.

Kjekt å lære vekk

To av dei som er med på kurset er Håkon Bøen (17) og Torjus Taklo (16) frå Eid IL turngruppa. Dei har halde på med turn i nær ti år begge to. Håkon har vore trenar i fem år og Torjus i fire.

-Det er kjekt å utfordre seg sjølv gjennom å lære vekk denne sporten til andre. Inspirasjonen er å vere med på å utvikle barn og unge til å bli gode turnarar. Når vi ser at dei får til ting, er det løn for strevet, seier dei to som tidlegare har fleire liknande kurs bak seg.

-Vi hentar inspirasjon på desse kursa som vi tek med tilbake til treningane. Veldig inspirerande for arbeidet vårt vidare, seier dei to som ikkje har angra på valet av turn som treningsform.

-Ein turnar brukar heile kroppen. Gjennom trening utviklar ein både uthaldenheit, styrke, koordinasjon og motorikk, understrekar Håkon og Torjus.