Nytt rådgjevingsselskap for reiselivet

2469 Reiselivsutvikling AS er eit nytt rådgivingsselskap for reiselivsnæringa med kontor blant anna i Molde. Jan Sverre Sivertsen som har jobba med reiselivsutvikling i Møre og Romsdal i fleire år, går no inn som partnar i selskapet som består av sju erfarne rådgjevarar med brei kompetanse frå ulike delar av reiselivsnæringen og som har kontor fleire stader i landet. Tenestene som det nye selskapet leverer omfattar analyser, strategi- og forretningsutvikling, produkt- og konseptutvikling, marknadsføring - sal og distribusjon samt prosess- og prosjektleiing.

Brei erfaring

Partnarane i 2469 har vore sjølvstendige konsulentar i mange år og har samarbeidd på ei rekkje prosjekt. Det er behov for eit større rådgjevingsmiljø innan reiseliv som kombinerer kommersiell erfaring frå ulike delar av næringa med modellar og teori, som har fleksibilitet og kapasitet til å ta både små og store, lokale og nasjonale oppdrag og som fysisk er til stades i sentrale reiselivsregionar i Norge.

− Vår styrke er kommersiell og operativ erfaring kombinert med brei reiselivskunnskap, ein stor portefølje av velfungerande metodar og modellar og nærleik til reiselivsprodukt over heile landet. I partnarskapet styrkjer vi vår teoretiske og kreative tilnærming til utvikling av eit lønsamt reiseliv. Som team ser vi fram til å gje vårt bidrag til å bringe norsk reiseliv til nye høgder, seier Jan Sverre Sivertsen i 2469 Reiselivsutvikling AS.

Sju partnarar

Selskapet omfattar sju partnarar/rådgjevarar som med kontor i Bergen, Oslo, Tromsø, Molde, Nordfjordeid, Son og Moss har nærleik til sentrale miljø innan reiselivsbransjen og offentlege institusjonar. Partnarar i selskapet er Børre Berglund, Anniken Enger, Synnøve Elisabeth Aabrekk, Jan Sverre Sivertsen, Morten Torp og Trond Amland samt rådgjevar Agnete Ryeng.

− Rådgjevarane i 2469 Reiselivsutvikling AS har erfaring frå alle delar av reiselivsbransjen, destinasjonsselskap, verkemiddelapparatet, forskingssektoren og offentlege organisasjonar. Dette gjer oss i stand til på ein effektiv måte å betene både bedrifter, nettverk, klynger av bedrifter, destinasjonsselskap, kommunar, fylke og statlege institusjonar, seier Sivertsen som legg til at det for kvart prosjekt dei skal gjennomføre vil vi sette saman det teamet som på best muleg måte gjev kunden den best mulege leveransen.

Omfattande

− Våre partnarar jobbar i dag på prosjekt innan delingsøkonomi, dei er klynge- og nettverksleiarar, vi utfører analyser, gjennomfører reisemålsprosjekt, utformar bærekraftige strategiar- og planar for kommunar og fylk og bistår bedrifter med produktutvikling, utvikling av attraksjonar og opplevingar, prising, marknadsføring, distribusjon og sala, avsluttar Sivertsen.