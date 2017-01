Bryggja vil diskutere overgang til Eid/Selje

Etter at kommunstyret i Vågsøy før jul vedtok å leggje ned skulen på Bryggja, rustar no folket seg til kamp for ei betre framtid. Søndag blir det invitert til folkemøte, der Bryggja utviklingslag er arrangør.

-Det er etter at skulen er blitt truga at tanken om overflytting til ein annan kommune for alvor er blitt aktuell, seier leiar for bygdeutviklingslaget, Øystiein Hessevik. Han har snakka med fleire på Bryggja som heller vil høyre til Eid/Selje enn Vågsøy.

-Mitt inntrykk er at mange heller vil innover til Eid og kjenner større tilknytning den vegen. Slik har det vore i mange år her på Bryggja, sjølv om vi har gått på ungdomsskulen i Vågsøy og tilhøyrt kommunelege og tannhelsetenestene der, seier Hessevik.