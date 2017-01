– Vil lytte til folket

Reiel Fagerlid vil ikkje på dette tidspunktet ta stilling for eller imot å sjå på ei løysing saman med Eid og Selje, men han er open for å vurdere dette dersom det er dette innbyggjarane på Bryggja helst vil. Sp-politikaren trur det vil bli godt oppmøte på folkemøtet som utviklingslaget har teke initiativ til på Bryggja søndag.

Fagerlid fortel at det på Bryggja dei siste åra har vore optimisme og god vekst med nybygging og tilflytting. Det som gjer bygda spesielt attraktiv som buplass er at området ligg veldig sentralt plassert mellom Måløy, Eid og Vanylven og i tillegg så er ein i ei litt anna vêrsone der ein er meir skjerma mot vêr og vind enn lengre ut mot kysten

– Ledige hus har blitt selde omtrent på dagen, og særleg nye folk som har bygt eller kjøpt seg hus i krinsen er svært skuffa over at ein ikkje får behalde skulen, fortel Sp-politikaren. Han peikar på at skulen er grunnpilaren som mange andre ting heng saman med, til dømes skulekorps og også barnehagen er litt avhengig av at der er skule.

Det er i dag 41 elevar frå 1.- 4. klasse på Bryggja skule, og i nedslagsfeltet til skulen, som omfattar grunnkrinsane Totland, Bryggja og Maurstad, er det i dag 543 innbyggjarar.

Brot på avtalen om å oppretthalde skulen har skapt sterk harme og misnøye og eit engasjement for å sjå på alternative løysingar. Ein er no i ein situasjon der ein truleg vil få to kommunar som ikkje har felles grense, ein på kvar side av Brygga, som vil slå seg saman, og Fagerlid ser at det er ein ny situasjon som ein må vurdere.

– Det er ei veldig aktuell problemstilling. Når ein har hatt kommunesamanslåingar, har det ofte vore gjort grensejusteringar. For oss her på Bryggja er det ikkje så veldig mykje lenger innover til Nordfjordeid enn utover til Måløy, påpeikar Fagerlid som likevel understrekar at det ikkje er nokon enkel prosess å gå ut av ein kommune og inn i ein annan. Alle sider ved ei slik løysing må vurderast nøye før ein eventuelt går til eit slikt steg.

Fagerlid vil altså på det noverande tidspunkt ikkje ta stilling til om Bryggja bør gå saman med ei eventuell Eid + Selje-kommune, men avviser heller ikkje ei slik løysing.

– Eg vil lytte til folket. Dersom folket vil, så vil eg i alle fall vurdere det sterkt, seier Reiel Fagerlid, som er ein av fire Sp-politikarar i Vågsøy kommunestyre.