Kommunesenteret ligg fast

Dette er klart slått fast i utkastet til intensjonsavtale for samanslåing av Eid og Selje kommunar. Intensjonsavtalen var tema for dei to kommunane sine forhandlingsutval på Gloppen Hotell tysdag og onsdag. Ein endeleg intensjonsavtale er venta å føreligge fredag denne veka.

Forhandlingsutvala er samde om at ordførar og rådmann med strategiske leiingsfunksjonar blir lokalisert med Eid som base. Nordfjordeid får status som kommunesenter.

Nærings-, utviklings- og planavdeling blir lokalisert med Selje som base.

I praksis berre Vågsøy

I intensjonsavtalen blir det slått fast at Selje og Eid er positive til at andre kommunar i regionen kan gå inn i den nye kommunen. Her blir det også slått fast at Nordfjordeid som kommunesenter og Selje som lokalisering for Nærings-, utviklings- og planavdeling, uansett skal ligge fast.

Sjølv om det i utkastet til intensjonsavtale heiter at ein er positive til at andre kommunar i regionen kan gå inn i den nye kommunen, var det stor semje i begge delegasjonane om at dette i praksis berre dreier seg om Vågsøy.

