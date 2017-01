Frå 128 til 200 millionar

Det var 20. oktober i fjor at Amfi Nordfjord på Nordfjordeid opna med ni nye butikkar, og oppgradering av dei eksisterande. Det første året var målet å passere 180 millionar kroner i omsetnad. No har ein klart dette med ein margin på heile 20 millionar kroner. Takka vere ein julehandel som har gått over all forventning.

–Det ser ut til at vi skal klare å nå oppunder to millionar kroner totalt dette første året, sa senterleiar Gro Gjerdevik fredag i førre veke. Då hadde ho bak seg ein julehandel som ingen hadde våga å håpe på.

–Når vi sette oss eit mål på 180 millionar i opningsåret, er 20 millionar over sjølvsagt veldig gledeleg og langt over det vi hadde håpa på, seier Gjerdevik. Ho forklarer suksessen med at fleire eidarar handlar lokalt, og at folk frå elles i Nordfjord finn vegen til det nye kjøpesenteret ved Sjøgata på Nordfjordeid.

Frå ytre

–Vi ser at mange kundar finn vegen hit til oss. Dette gjeld ikkje minst folk frå ytre Nordfjord. Men også kundar frå indre delar av Nordfjord har vi fleire av no, seier ho og opplyser at det ikkje har mangla på gode tilbakemeldingar.

–Det er mykje skryt å høyre. Kundane som kjem hit er godt nøgde med det nye senteret og vi ser at dei likar å handle her, seier Gjerdevik som også satsa på opplevingar for kundane i adventstida.

–Det skal vere kjekt å vere på senteret og fleire opplevingar framover blir det, seier ho som enno er på jakt etter fleire etablerarar.

Jaktar på sko

–Det vi manglar no er ein skobutikk for å få eit komplett tilbod til kundane. Håpet er at dette skal vere på plass om ikkje så lenge. Så har vi plass til ein butikk til, men kva dette blir kan vi ikkje seie noko om enno. Elles har vi planar om fleire pop-up butikkar som vil kome utover på nyåret. Dette er butikkar som vil etablere seg i ein periode, seier Gjerdevik.

Hevdar seg i handelskrigen

Medan Amfi Nordfjord, eller tidlegare Moengården på Nordfjordeid, har hatt lågast omsetnad av kjøpesenter i fylke av same storleik, opplever dei no ein oppsving. Amfi Nordfjord har passert Florø som ligg på 194 millionar, og Stryn torg som hadde 182 millionar i 2015. Derimot er det eit stykke opp til Amfi Sogningen på 570 millionar og Amfi Førde på 570 millionar.

Har passert Stryn

I 2015 hadde Stryn torg ein omsetnad på 182 millionar, vel femti millionar over kjøpesenteret på Eid. I 2016 vil denne handelskrigen kome i favør til Nordfjordeid.

Dei to nabokommunane Eid og Stryn er med i handelskrigen i Nordfjord. Dei siste åra har leiinga vore hjå Stryn, men etter nyopning på Eid er denne stillinga blitt snudd. Truleg passerte Amfi Nordfjord kjøpesenteret Stryn torg i 2016.

–I 2015 hadde vi ein omsetnad på 182 millionar i Stryn torg. Kor mykje vi kjem ut med i 2016 er ikkje heilt klart enno, sa senterleiar Victoria Juvik Øvstetun i samtale med Fjordabladet fredag i førre veke. Då trudde ho likevel at kjøpesenteret i Stryn har hatt ein auke frå 2015.

–Frå 2014 til 2015 auka vi med sju prosent. Vi har hatt ein auke på 2015 til 2016 også, sjølv om den truleg er litt mindre, seier Øvstetun som trur at opning av Amfi Nordfjord i nabokommunen kan ha påverka handelen i Stryn.

Folk er på tur

–Også her i Stryn har vi handelslekkasje til andre kommunar. Nokre reiser til Ørsta og andre kanskje til Nordfjordeid. Det ville vere rart om ikkje eit nytt kjøpesenter på Nordfjordeid skulle påverke handelen her i Stryn. Det har det heilt sikkert gjort, men vi ser at folk handlar mange plassar. Mange er på tur, og handlar på stadig på nye plassar. På same måten som vi opplever at folk kjem her til oss i Stryn for å handle. Dette kan vi ikkje gjere så mykje med, folk vil reise litt rundt omkring og det må dei sjølvsagt få lov til, seier Øvstetun.