Skikkeleg vinter på Harpefossen

Dette skriv Jarle Tor Åsebø i ein e-post til Fjordabladet.

− No ser det endelig ut til at vi kan få litt real vinter, slik at alle vi som no er litt utålmodige etter å starte opp heisane, og dei som har venta på å få bruke skiutstyret sitt, kan kome i gang med sesongen igjen, skriv Åsebø som vidare opplyser om at ein har fått 20-30 cm snø siste dagane, og enno litt meir oppe i fjellet.

− Fine forhold i låglandet, men på grunn av mykje vind er det varierande snøforhold oppe i fjellet.

Kveldskøyring

Denne veka blir det kveldskøyring i Enerskiheisen tysdag, torsdag og fredag som vanleg.

Fredag, laurdag og søndag planlegg vi å ha ope i Enerskiheisen og Kjendalsheisen på Furehogane. Turløypene blir preparert dagleg med traktor og rull, og sporleggar.

Det blir open skiutleige og opne kafear i Varmestova ned på Harpefossen og i Servicebygget på Furehogane, skriv Jarle Tor Åsebø og opplyser vidare at det blir billettsal i billettbua i Varmestova og ikkje på Furehogane.