Fleirtalet vil ha storregion

Fjordabladet stilte spørsmålet; Kven meiner du at Sogn og Fjordane høyrer mest naturleg saman med, Hordaland, Møre og Romsdal , Møre og Romsdal og Hordaland eller ingen av delane.

Tre, to eller ingen

25 prosent av dei som har svart i undersøkinga, seier at Sogn og Fjordane og Hordaland er den mest naturlege regionen. 29 prosent meiner at Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal høyrer best saman, medan 30 prosent ønskjer ein Vestlandsregion beståande av alle dei tre noverande fylka.

I meiningsmålinga kjem det elles fram at 15 prosent meiner at Sogn og Fjordane helst bør stå åleine, altså at fylket ikkje høyrer saman med nokon av nabofylka.

Ny meiningsmåling

Fjordabladet.no har no lagt ut ei ny meiningsmåling der vi stiller spørsmålet: Bør det haldast ny folkerøysting om kommunesamanslåing dersom politikarane i Eid og Selje, eventuelt også Vågsøy, blir einige om å slå saman dei to, eventuelt tre, kommunane?