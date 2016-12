Godt nyttår!

Året som vi no legg bak oss har vore både utfordrande og spennande. I løpet av 2016 har det skjedd store og små endringar i kommunen vår, som kjem til å påverke utviklinga i lokalsamfunnet i mange år framover. Vi vonar at det året vi snart går inn i også vil utvikle heimstaden vår til beste for alle som bur her og som besøkjer oss.

Vi takkar alle for det gode samarbeidet vi har hatt i 2016, og ønskjer dykk alle eit rikt og framgangsrikt 2017. Godt Nytt År!