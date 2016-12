Gode råd for dyreigarar og nyttårsfeiring

– Nyttårsaftan kjem ofte som julekvelden på kjerringa for dei som har dyr som er urolege eller redde for fyrverkeri og andre høge lydar, seier dyrepleiar Aga Zakoscienlna ved Norges miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) i ei pressemelding.

Ho er spesialist på åtferdsterapi hos dyr og seier at det beste er å førebyggja uro og fobiar hos dyr gjennom trening. Det viktigaste rådet frå dyrepleiaren er å starta med lydtrening så tidleg som råd. Folk med hundekvalpar kan til dømes lasta ned eigne treningsprogram med lydfiler og videoar på nettet.

– Det er mykje vanskelegare å avlæra åtferd enn å førebyggja, forklarer Zakoscienlna. Ho legg til at det går an å avlæra ein hund eller ein katt som har utvikla angst eller fobi for lydar, men strekar under at dette er svært tidkrevjande.

Sensitive hundar

Å vera sensitiv for lyd er eitt av dei vanlegaste åtferdsproblema for hundar.

– Vi reknar med at alle hundar har ei eller anna form for lydsensitivitet eller lydfobi for rakettar, skot, trafikk eller liknande, seier dyrepleiaren.

Men hundar er ikkje dei einaste kjæledyra som er mislikar høge lydar.

– Vi må hugsa på at lydsensitivitet også kan vera eit problem for mange ulike typar dyr som fuglar, gnagarar og kaninar, seier ho.

Ti gode råd

For å hjelpa folk til å ta vare på kjæledyret sitt nyttårsaftan, har avdelinga hennar laga ti gode råd om dyr og fyrverkeri. Her er ein litt nedkorta versjon.

1) Start med lydtrening tidleg. Det er lettare å førebyggja fobiar og frykt enn å avlæra det.

2) Lag ei "hole", ein kosekrok eller ta med dyret til eit så lydtett rom som mogleg, som til dømes bad eller kjellar der kjæledyret kan kjenna seg trygt.

3) Kontakt veterinæren tidleg viss du treng medisinar.

4) Bruk roande duftstoff. Viss kjæledyret ditt er uroleg kan det vera nok å bruka det roande duftstoffet feromon. Stoffet blir produsert naturleg av diande tisper og i kinnkjertlane til kattar, men kan kjøpast som mellom anna spray eller halsband.

5) Reis aldri frå eit uroleg kjæledyr. Forsking viser at velvære-hormonet oxytocin aukar når kjæledyret har blikkontakt med ein eigar det er trygg på. Vêr til stades og vêr roleg sjølv. Då hjelper du også hunden til å få det betre.

6) Hald dyret inne. Då unngår du at urolege kattar og hundar stikk av i panikk.

7) Reis bort med kjæledyret. Om kjæledyret ditt blir uroleg nyttårsaftan, kan det også vera ein ide å ta med dyret til ein roleg plass, til dømes ei hytte i skogen.

8) Ernæringsmessig hjelp. Du kan gje hunden eller katten tryptofanrike måltid med pasta/ris og kalkunkjøt, eller eit spesialfôr som du startar med cirka fire veker før nyttårsaftan. Trypotonfan er ei aminosyre som kan verka roande.

9) Skaff høyrselsvern. Det finst hovudtelefonar og høyrselsvern for hundar. Om du ikkje får tak i det i Noreg, finst det i USA.

10) Slit ut hunden. Luft hunden tidleg på dagen og gå gjerne ein lang tur slik at han blir sliten, gjerne med litt ulike treningsøkter.