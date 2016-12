– Nye gassferjer har for svak motor

– Det er veldig trasig å sjå at ferjene ikkje kom seg til kai, seier den pensjonerte og erfarne ferjeskipperen Magne Gudmund Olsen til NRK.

Han har prøvd dei fleste typar ferjer på norske fjordar og har mykje godt å seia om dei nye miljøferjene. Men samtidig er han klar på at dei moderne ferjene ikkje har like mykje motorkraft som dei gamle ferjene, og at det kan skapa problem når det blir uvêr med kraftig vind.

Teorien hans er at reiarlaga har firt på krava til motorkraft i kampen om å vinna tilbodskonkurransane om ferjene.

Leiar for ferjeseksjonen i Statens vegvesen, Victor Størdal, kjenner ikkje detaljane rundt ferjetrøbbelet i romjula, men er open for å vurdera motorkrafta på nye ferjer.

– Når det kjem spesielle vêrforhold så skulle vi gjerne ønskt oss sterkare motorkapasitet. Vi vil sjå på kva vi kan gjera for å sikra oss god regularitet, men kor vi skal setja grensa, er noko vi vil sjå på i nye tilbodsutlysingar i framtida, seier han.