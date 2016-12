Her er den nye trenaren

Hafsås går inn i ei kombinert rolle som trenar for Eid A-lag herrar og som sportskoordinator. Kontrakten mellom Eid IL Fotball og Hafsås vart skriven under i dag, og er på tre år. Hafsås går inn i ei full stilling i klubben, tilsvarande den Bjørn Totland har hatt dei siste åra.

Trenarerfaring i Ready

Dan Jøran Hafsås har spelt aldersbestemt fotball for Stårheim og Haugen, i tillegg til aldersbestemt og seniorfotball for Eid. For tre år sidan flytta han til Oslo for å studere ved Norges Idrettshøgskule. Han har i desse tre åra hatt trenarroller i Oslo-klubben Ready. I år har han hatt ei 50%-stilling i Ready som assistenttrenar for juniorlaget, og hovudtrenar for G 15 og G 12.

Han skal halde fram å studere den første tida i Eid, og har planar om å fullføre masteroppgåve i coaching og psykologi til våren.

– Stort karrieresprang

Hafsås kjem til å flytte tilbake til Eid om eit par veker, og ser fram til å byrje i ny jobb i Eid IL Fotball.

– Det er eit stort karrieresprang å ta over eit A-lag, samstundes som eg skal vere sportskoordinator. Då eg vart kontakta av klubben for tre-fire veker sidan, var det eit tilbod som trigga meg veldig, seier Hafsås.

