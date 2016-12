− Vent med fyrverkeriet

Dette seier lensmann Tormod Hvattum som allereie har fått inn klager på at enkelte ikkje greier å vente med nyttårsfyrverkeriet.

− Alle bør vere klar over er at det i politivedtektene for Eid, vedteke av Eid Kommunestyre, står klart at det ikkje er lov å nytte fyrverkeri utan spesielt løyve frå politiet. Når det gjeld nyttårsfeiringa er politiet liberale og tillet fyrverkeri rundt midnatt på nyttårsaftan. Folk som ikkje kan vente risikere å bli melde og bøtelagde, seier lensmann Hvattum som legg til at alle må rette seg etter dei gjeldande reglane i politivedtektene.

Skremde dyra

Fjordabladet fekk onsdag telefon frå ei kvinne som var rimeleg arg over at folk som ikkje kunne vente med fyrverkeriet.

− Onsdag var eg ute med hund og hest, og sjølvsagt var det nokon som ikkje kunne vente. For det første så er det ulovleg. For det andre kan det vere farleg. Eg skjønar ikkje at det skal vere så vanskeleg å vise omsyn og ha respekt for at dyra, sa kvinna til Fjordabladet.

− Vis omsyn

− Er oppskyting av fyrverkeri før nyttårsaftan eit problem i Eid?

− Det er eit problem i romjula, eller så snart ein startar sal av fyrverkeri. Det som er viktig å tenke gjennom før ein tenner lunta, er at det kan vere dyr, hestar og hundar som blir skremde av fyrverkeriet. I Eid der det er mykje hestar som skal ha sin daglege tur er det ekstra viktig å ta omsyn. Blir ein hest skremd og spring ut så kan det oppstå farlege situasjonar, spesielt i område med mykje trafikk og der folk ferdast, seier Hvattum som på det sterkaste oppmodar alle om å ta omsyn, både til dyr og menneske, og ikkje nytte fyrverkeri før nyttårsaftan.