Sju på kretslag

NFF Sogn og Fjordane har tatt ut brutto kretslagstroppar for første halvår 2017. Det er ingen lokale spelarar på kretslaga for gutar 2002 og jenter 2003.

På kretslaget for jenter 2002 er det heile fem spelarar frå Eid IL som er uttekne. Dette er Ellijanne Skrede Andersson, Veline Johansen (keeper), Oselie Henden, Karoline Alsaker og Miriam Berg. Heile uttaket ser du her.

På kretslaget for gutar 2001 er Thomas Bashay frå Eid IL ein av dei 20 uttekne spelarane. Heile uttaket ser du her.

På kretslaget for gutar 2003 er Eirik Nor Midthjell frå Eid IL ein av 25 uttekne spelarar. Heile uttaket ser du her.