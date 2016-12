Tilråding av ny struktur for Vest politidistrikt

I forslaget som politimeisteren sende på høyring i oktober var lensmannskontoret i Svelgen, Bremanger i Sogn og Fjordane, samt lensmannskontoret på Osterøy i Hordaland foreslått lagd ned. Etter høyringsrunda har politimeisteren kome fram til at han ønskjer å oppretthalde begge lensmannskontora. Politimeisteren har også i tilrådinga konkludert med at det beste alternativet for lensmannskontor i indre Sogn vil vere Lærdal og ikkje Årdal. I tillegg vert det oppretta eit eige tenestekontor på Flesland ved Bergen Lufthamn, grunna i den store tilveksten av passasjerar som er venta som følgje av ny flyplass. Bergen kommune opprettheld fire politistasjonsdistrikt som tidlegare.

Viktig prosess med kommunane

Tilrådinga byggjer mellom anna på arbeidsgruppa sin rapport, risikoanalyser, drøftingar i styringsgruppa med kommunane og høyringsfråsegn.

− 40 kommunar og andre aktørar har sendt oss sine høyringsfråsegn og gitt uttrykk for si meining om forlaget mitt. Fråsegna frå kommunane har vore svært viktig for meg i arbeidet med å tilrå ny struktur for Vest politidistrikt, seier politimeister Kaare Songstad, Vest politidistrikt.

30 tenestestader

Dersom Politidirektoratet vel å fylgje tilrådinga frå Songstad, vert det 30 tenestestader: Ein politistasjon i Florø og fem politistasjoner i Bergen samt lensmannskontor i Vågsøy, Eid, Stryn, Bremanger, Gloppen, Førde, Fjaler, Høyanger, Sogndal, Vik, Lærdal, Masfjorden, Nordhordland, Odda, Kvinnherad, Kvam, Fusa, Os, Austevoll, Tysnes, Voss, Osterøy, Askøy og Sotra og Øygarden .

Vidare vert det tilråda ei inndeling av Sogn og Fjordane i tre tenesteeiningar/lensmannsdistrikt og Hordaland i 11 tenesteeiningar/lensmannsdistrikt.

Samstundes tilrådast det avvikling av 17 av dagens lensmannskontor ved Selje, Balestrand, Gaular, Jølster, Askvoll, Hyllestad, Luster, Aurland, Årdal, Gulen, Solund, Austrheim og Fedje, Ulvik, Vaksdal, Ullensvang og Eidfjord, Jondal og Samnanger.

− Dei lensmannskontora som no vert borte og slått saman med større einingar, hadde i utgangspunktet låg bemanning, held politimeisteren fram. Dei 14 tilråda tenesteeiningane og 30 tilråda tenestestadene oppfyller definerte krav til kvalitet og kapasitet definert for tenesteeiningar og tenestestader.

Frigjering av ressursar

Songstad minner om at siktemålet med strukturendringa er skape meir fleksibilitet for å gje innbyggjarane i Sogn og Fjordane og Hordaland ei betre polititeneste:

− Politiet skal vere tilstade i lokalmiljøa og vere synleg for publikum, og det skal etablerast eit tettare samarbeid med kommunane. Det forpliktar både politiet og kommunane. Målet med nærpolitireforma er eit politi som er operativt, synleg og tilgjengeleg og som har kapasitet og kompetanse til å førebygge, etterforske og påtale kriminelle handlingar og sikre innbyggarane sin tryggleik. Det skal utviklast eit kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der folk bor. Samstundes skal det utviklast sterke fagmiljø som er rusta til å møte kriminalitets-utfordringane i dag og i framtida. Tilgjengelegheit og service er ivareteke igjennom dei 30 tenestestadene, og ein samanslåing av tenestestader i mindre kommunar vil kunne dreie politiressursar over til meir aktiv polititeneste, seier politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Politidirektoratet avgjer

Det er Politidirektoratet som har det endelege ordet når det gjeld strukturen i politidistrikta og avgjerda derifrå skal etter planen ligge føre midt i januar 2017. Deretter får kommunane ein klagefrist til 1. mars på delar av avgjerda, først og fremst saksbehandlinga. Justisministeren er klageinstans for avgjerda frå direktoratet og alle klager er venta ferdig behandla innan 1. april 2017.