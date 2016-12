frontpage / Nyhende NAV ventar lågare arbeidsløyse i fylket i 2017

NAV ventar lågare arbeidsløyse i fylket i 2017

– Prognosen vår for det komande året syner at den positive utviklinga vi har sett i år held fram i 2017. Tala våre syner at arbeidsløysa vil bli redusert med 10 prosent samanlikna med i år, fortel Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane.