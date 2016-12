Fekk endeleg kontakt

Førre veke herja ein syklon i Chennai India. Hanna Tryggestad som hadde masterprosjektet sitt på ein barneheim har endeleg fått kontakt med dei, og alle er trygge og uskadde. Anleggsgartnaren fortel at det er støre øydeleggingar i byen, tusenvis har blitt evakuert, og at over 100.000 tre har blitt røska opp med rota.

– Det gjekk ikkje så hardt utover uteområdet til barneheimen, men anleggsgartnaren Hari blir sendt til barneheimen for å hjelpe med å plante om og reparere skader. For litt sida fekk eg tilsendt bilde av korleis uteområdet har blitt utruleg flott og frodig, så forhåpentlegvis vil alt snart vere tilbake til normalt på barneheimen, med fantastisk hjelp frå Hari, fortel Hanna Tryggestad.

I master-oppgåva har Tryggestad planlagt og bygd ein leikeplass til borna på ein barneheim i Chennai i India. Ho har involvert borna på barneheimen og andre lokale krefter i prosjektet, og «flydd ned» heile familien for å hjelpe til i sluttspurten. Hanna Tryggestad frå Nordfjordeid vann også Statsbygg sin studentpris 2016 for fremragande landskapsarkitektur.