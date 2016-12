Påkøyrd i gangfelt

Fredag ettermiddag fekk politiet melding om at ei kvinne var påkøyrd i eit gangfelt på Nordfjordeid. Den påkøyrde vart påført brot i ein arm. Politiet melder at saka vert følgd opp.

Under ei fartskontroll UP hadde i 60-sone på Rake i Stryn laurdag ettermiddag vart det skrive ut åtte forenkla førelegg for høg fart. Høgste målte fart var 75 km/t. Under ein ruskontroll i Stryn og området kring vart 114 førarar kontrollerte, ingen utslag. Det vart skrive ut eitt gebyr for manglande beltebruk.

Under ein tilsvarande kontroll i Måløy, også den på laurdag, vart 74 bilførar kontrollerte. Heller ikkje her vart det utslag.